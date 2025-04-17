Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Yeni infaz düzenlemesi tartışılıyor
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ulyanov-rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-grossinin-tahran-ziyaretinin-basarili-1095449943.html
Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor
Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T03:24+0300
2025-04-17T03:24+0300
dünya
mihail ulyanov
i̇ran
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_d0d44d7aec7c45fc27097a5e34fe9c9e.jpg
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın UAEA ile İran arasındaki diyaloğu desteklediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi. Ulyanov, “Rusya, Ajans ile İran arasındaki diyaloğu tamamen destekliyor ve bu ziyaretin mümkün olduğunca başarılı geçmesini diliyor” ifadelerini kullandı.Daha önce bildirildiği üzere Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili konularda İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Tahran'a gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-yapilacak-muzakerelerde-tahran-nukleer-konusunda-geri-adim-atmayacak-1095351580.html
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_118:0:2382:1698_1920x0_80_0_0_f2927bf5d7e0a6426016c9ba8d78f215.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mihail ulyanov, i̇ran, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
mihail ulyanov, i̇ran, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor

03:24 17.04.2025
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
Abone ol
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi.
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın UAEA ile İran arasındaki diyaloğu desteklediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi.
Ulyanov, “Rusya, Ajans ile İran arasındaki diyaloğu tamamen destekliyor ve bu ziyaretin mümkün olduğunca başarılı geçmesini diliyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce bildirildiği üzere Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili konularda İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Tahran'a gelmişti.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
DÜNYA
İran: ABD ile yapılacak müzakerelerde Tahran nükleer konusunda geri adım atmayacak
12 Nisan, 22:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала