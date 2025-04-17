https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ulyanov-rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-grossinin-tahran-ziyaretinin-basarili-1095449943.html
Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor
Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T03:24+0300
2025-04-17T03:24+0300
2025-04-17T03:24+0300
dünya
mihail ulyanov
i̇ran
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın UAEA ile İran arasındaki diyaloğu desteklediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi. Ulyanov, “Rusya, Ajans ile İran arasındaki diyaloğu tamamen destekliyor ve bu ziyaretin mümkün olduğunca başarılı geçmesini diliyor” ifadelerini kullandı.Daha önce bildirildiği üzere Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili konularda İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Tahran'a gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-yapilacak-muzakerelerde-tahran-nukleer-konusunda-geri-adim-atmayacak-1095351580.html
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mihail ulyanov, i̇ran, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
mihail ulyanov, i̇ran, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi.
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın UAEA ile İran arasındaki diyaloğu desteklediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi.
Ulyanov, “Rusya, Ajans ile İran arasındaki diyaloğu tamamen destekliyor ve bu ziyaretin mümkün olduğunca başarılı geçmesini diliyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce bildirildiği üzere Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili konularda İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Tahran'a gelmişti.