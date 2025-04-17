https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ulyanov-rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-grossinin-tahran-ziyaretinin-basarili-1095449943.html

Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor

Ulyanov: Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin başarılı olmasını umuyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T03:24+0300

2025-04-17T03:24+0300

2025-04-17T03:24+0300

dünya

mihail ulyanov

i̇ran

rusya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın UAEA ile İran arasındaki diyaloğu desteklediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Tahran ziyaretinin mümkün olduğunca başarılı geçmesini dilediğini söyledi. Ulyanov, “Rusya, Ajans ile İran arasındaki diyaloğu tamamen destekliyor ve bu ziyaretin mümkün olduğunca başarılı geçmesini diliyor” ifadelerini kullandı.Daha önce bildirildiği üzere Grossi, İran'ın nükleer programıyla ilgili konularda İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Tahran'a gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-yapilacak-muzakerelerde-tahran-nukleer-konusunda-geri-adim-atmayacak-1095351580.html

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mihail ulyanov, i̇ran, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)