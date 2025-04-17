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VAR ve Hakem kararları karıştı, taraftar ayaklandı: Arsenal’e verilen penaltı, Real Madrid’e verilmeyen penaltıya isyan
VAR ve Hakem kararları karıştı, taraftar ayaklandı: Arsenal’e verilen penaltı, Real Madrid’e verilmeyen penaltıya isyan
Sputnik Türkiye
Real Madrid-Arsenal Şampiyonlar Ligi rövanşında VAR damga vurdu! Arsenal’e penaltı verildi, Real Madrid’in penaltısı iptal edildi. Bernabeu’da tepki büyük. Detaylar haberimizde…
2025-04-17T06:35+0300
2025-04-17T06:35+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, sahasında Arsenal’i ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden İspanyol ekibi, mucize peşindeydi. Mücadelenin henüz başlarında VAR sistemi, maçın kaderini etkileyen kararlarla gündeme oturdu.Arsenal lehine penaltı, Courtois izin vermediKarşılaşmanın 7. dakikasında VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı. Bukayo Saka topun başına geçti ancak kötü kullandığı panenka penaltısını kaleci Thibaut Courtois kurtardı. Bu an, tribünlerde büyük coşku yarattı.Real Madrid’e verilen penaltı VAR'la geri alındı24. dakikada Real Madrid cephesi penaltı sevinci yaşadı. Ancak yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem kararını iptal etti. Fransız hakem Clément Turpin’in bu kararı, Bernabeu tribünlerinde sert tepkiyle karşılandı.Tartışmalı kararlar sosyal medyada gündem olduHer iki penaltı kararının da kısa süre arayla gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Real Madrid taraftarları özellikle iptal edilen penaltıya tepki gösterirken, hakem Turpin’e yönelik eleştiriler gündem oldu.Maçta yüksek tempo dikkat çektiKarşılaşma yüksek tempoda oynanırken, Real Madrid’in erken gol bulma arayışı ve Arsenal’in kontrollü oyunu izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yarının kalan dakikalarında tansiyon daha da yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/super-ligin-efsanevi-gol-krali-aaron-boupendza-11-kattan-duserek-supheli-sekilde-hayatini-kaybetti-1095432012.html
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real madrid arsenal var kararı, şampiyonlar ligi penaltı tartışması, real madrid penaltısı iptal edildi, arsenal penaltı kazandı, real madrid arsenal çeyrek final, var sistemi tartışmalı karar, bernabeu protesto var, courtois penaltı kurtarışı, clément turpin kararları, şampiyonlar ligi 2025 var krizi
real madrid arsenal var kararı, şampiyonlar ligi penaltı tartışması, real madrid penaltısı iptal edildi, arsenal penaltı kazandı, real madrid arsenal çeyrek final, var sistemi tartışmalı karar, bernabeu protesto var, courtois penaltı kurtarışı, clément turpin kararları, şampiyonlar ligi 2025 var krizi

VAR ve Hakem kararları karıştı, taraftar ayaklandı: Arsenal’e verilen penaltı, Real Madrid’e verilmeyen penaltıya isyan

06:35 17.04.2025
© AA / Jose HernandezŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / Jose Hernandez
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi. Rövanş mücadelesinin ilk 25 dakikasında VAR iki kez devreye girdi. Arsenal lehine penaltı verilirken, Real Madrid’e verilen penaltı VAR incelemesiyle iptal edildi. Bernabeu tribünleri kararı protesto etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, sahasında Arsenal’i ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden İspanyol ekibi, mucize peşindeydi. Mücadelenin henüz başlarında VAR sistemi, maçın kaderini etkileyen kararlarla gündeme oturdu.

Arsenal lehine penaltı, Courtois izin vermedi

Karşılaşmanın 7. dakikasında VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı. Bukayo Saka topun başına geçti ancak kötü kullandığı panenka penaltısını kaleci Thibaut Courtois kurtardı. Bu an, tribünlerde büyük coşku yarattı.

Real Madrid’e verilen penaltı VAR'la geri alındı

24. dakikada Real Madrid cephesi penaltı sevinci yaşadı. Ancak yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem kararını iptal etti. Fransız hakem Clément Turpin’in bu kararı, Bernabeu tribünlerinde sert tepkiyle karşılandı.

Tartışmalı kararlar sosyal medyada gündem oldu

Her iki penaltı kararının da kısa süre arayla gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Real Madrid taraftarları özellikle iptal edilen penaltıya tepki gösterirken, hakem Turpin’e yönelik eleştiriler gündem oldu.

Maçta yüksek tempo dikkat çekti

Karşılaşma yüksek tempoda oynanırken, Real Madrid’in erken gol bulma arayışı ve Arsenal’in kontrollü oyunu izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yarının kalan dakikalarında tansiyon daha da yükseldi.
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