https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/var-ve-hakem-kararlari-karisti-taraftar-ayaklandi-arsenale-verilen-penalti-real-madride-verilmeyen-1095450365.html

VAR ve Hakem kararları karıştı, taraftar ayaklandı: Arsenal’e verilen penaltı, Real Madrid’e verilmeyen penaltıya isyan

VAR ve Hakem kararları karıştı, taraftar ayaklandı: Arsenal’e verilen penaltı, Real Madrid’e verilmeyen penaltıya isyan

Sputnik Türkiye

Real Madrid-Arsenal Şampiyonlar Ligi rövanşında VAR damga vurdu! Arsenal’e penaltı verildi, Real Madrid’in penaltısı iptal edildi. Bernabeu’da tepki büyük. Detaylar haberimizde…

2025-04-17T06:35+0300

2025-04-17T06:35+0300

2025-04-17T06:35+0300

spor

real madrid

bukayo saka

thibaut courtois

arsenal

uefa şampiyonlar ligi

var

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, sahasında Arsenal’i ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden İspanyol ekibi, mucize peşindeydi. Mücadelenin henüz başlarında VAR sistemi, maçın kaderini etkileyen kararlarla gündeme oturdu.Arsenal lehine penaltı, Courtois izin vermediKarşılaşmanın 7. dakikasında VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı. Bukayo Saka topun başına geçti ancak kötü kullandığı panenka penaltısını kaleci Thibaut Courtois kurtardı. Bu an, tribünlerde büyük coşku yarattı.Real Madrid’e verilen penaltı VAR'la geri alındı24. dakikada Real Madrid cephesi penaltı sevinci yaşadı. Ancak yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem kararını iptal etti. Fransız hakem Clément Turpin’in bu kararı, Bernabeu tribünlerinde sert tepkiyle karşılandı.Tartışmalı kararlar sosyal medyada gündem olduHer iki penaltı kararının da kısa süre arayla gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Real Madrid taraftarları özellikle iptal edilen penaltıya tepki gösterirken, hakem Turpin’e yönelik eleştiriler gündem oldu.Maçta yüksek tempo dikkat çektiKarşılaşma yüksek tempoda oynanırken, Real Madrid’in erken gol bulma arayışı ve Arsenal’in kontrollü oyunu izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yarının kalan dakikalarında tansiyon daha da yükseldi.

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