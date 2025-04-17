https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/unlu-akaryakit-firmasi-iflasin-esigine-geldi-100-istasyonlu-dev-sirket-konkordato-ilan-etti--1095475586.html

Ünlü akaryakıt firması iflasın eşiğine geldi: 100 istasyonlu dev şirket konkordato ilan etti

Ünlü akaryakıt firması iflasın eşiğine geldi: 100 istasyonlu dev şirket konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Akaryakıt dağıtım şirketi Euroil, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ilan etti. Şirkete 3 aylık geçici mühlet verilirken... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T17:33+0300

2025-04-17T17:33+0300

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29 ilde bayiliği bulunan akaryakıt dağıtım şirketi Euroil, konkordato talebiyle mahkemeden 3 aylık geçici mühlet aldı.İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 100 istasyonu bulunan Euroil şirketine 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Euroil, Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri aracılığıyla 29 ildeki bayilerine akaryakıt tedariki sağlıyordu.Anadolu’nun özellikle kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren Euroil'in mali yapısını düzeltmek amacıyla konkordato sürecine başvurduğu belirtilirken şirketin ayrıca deniz yoluyla taşıma yapan bir akaryakıt gemisi de olduğu ifade edildi.

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