https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/iran-abd-ile-yapilacak-muzakerelerde-tahran-nukleer-konusunda-geri-adim-atmayacak-1095351580.html
İran: ABD ile yapılacak müzakerelerde Tahran nükleer konusunda geri adım atmayacak
İran: ABD ile yapılacak müzakerelerde Tahran nükleer konusunda geri adım atmayacak
Sputnik Türkiye
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari yaptığı açıklamada, İran heyetinin Umman'da ABD ile yapılacak müzakerelerde... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T22:00+0300
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İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari, Tahran'ın nükleer program konusunda kararlı olduğunu belirterek ABD ile müzakerelerde nükleer alandaki tutumlarından geri adım atmayacaklarını dile getirdi.Kousari, “Görüşmeler İran'ın nükleer programı çerçevesinde kalırsa, Tahran kesinlikle bu konudaki sorunları ele alacak ancak nükleer konudaki mevcut pozisyonlarından geri adım atmayacaktır” dedi.'İran, ABD ve İsrail'in herhangi bir saldırısına sert bir karşılık verecek'İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari yaptığı açıklamada, İran'ın bir savaş başlatmayacağını ancak ABD ya da İsrail'in topraklarına yönelik herhangi bir saldırısına sert bir yanıt vereceğini belirtti.Kousari, “İran asla bir savaş başlatmayacak ancak İran topraklarına en ufak bir saldırıda bulunulması halinde, ABD veya İsrail'in saldırganlarını kesinlikle sert ve üzücü bir karşılık bekleyecektir” dedi.'ABD'nin İran'ın füze programını tartışma girişimi müzakereleri durdurur'İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile görüşmelerde Tahran'ın füze ve savunma programı gibi İran'ın nükleer programı dışındaki konuları gündeme getirmeye çalışmasının Umman'daki tüm müzakere sürecini sekteye uğratacağını söyledi.Koussari, “Eğer görüşmelerde İran'ın savunma ve füze programları gibi nükleer meselenin ötesinde konular gündeme gelirse, bu İran için kırmızı çizgilerin aşılması anlamına gelir ve bu tür konuların tartışılması tüm müzakere sürecini kesinlikle durdurur” şeklinde açıklamada bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abd-ile-iran-arasinda-ummanda-yapilan-gorusme-sona-erdi-saygiya-dayali-yapici-bir-atmosferde-1095348924.html
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i̇ran, umman, i̇srail, abd, nükleer, ortadoğu
i̇ran, umman, i̇srail, abd, nükleer, ortadoğu
İran: ABD ile yapılacak müzakerelerde Tahran nükleer konusunda geri adım atmayacak
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari yaptığı açıklamada, İran heyetinin Umman'da ABD ile yapılacak müzakerelerde nükleer alandaki tutumundan geri adım atmayacağını söyledi.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari, Tahran'ın nükleer program konusunda kararlı olduğunu belirterek ABD ile müzakerelerde nükleer alandaki tutumlarından geri adım atmayacaklarını dile getirdi.
Kousari, “Görüşmeler İran'ın nükleer programı çerçevesinde kalırsa, Tahran kesinlikle bu konudaki sorunları ele alacak ancak nükleer konudaki mevcut pozisyonlarından geri adım atmayacaktır” dedi.
'İran, ABD ve İsrail'in herhangi bir saldırısına sert bir karşılık verecek'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari yaptığı açıklamada, İran'ın bir savaş başlatmayacağını ancak ABD ya da İsrail'in topraklarına yönelik herhangi bir saldırısına sert bir yanıt vereceğini belirtti.
Kousari, “İran asla bir savaş başlatmayacak ancak İran topraklarına en ufak bir saldırıda bulunulması halinde, ABD veya İsrail'in saldırganlarını kesinlikle sert ve üzücü bir karşılık bekleyecektir” dedi.
'ABD'nin İran'ın füze programını tartışma girişimi müzakereleri durdurur'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile görüşmelerde Tahran'ın füze ve savunma programı gibi İran'ın nükleer programı dışındaki konuları gündeme getirmeye çalışmasının Umman'daki tüm müzakere sürecini sekteye uğratacağını söyledi.
Koussari, “Eğer görüşmelerde İran'ın savunma ve füze programları gibi nükleer meselenin ötesinde konular gündeme gelirse, bu İran için kırmızı çizgilerin aşılması anlamına gelir ve bu tür konuların tartışılması tüm müzakere sürecini kesinlikle durdurur” şeklinde açıklamada bulundu.