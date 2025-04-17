https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ukraynadan-rusyaya-yeni-iha-saldirisi-gece-71-hedef-vuruldu-1095453166.html
Ukrayna’dan Rusya’ya yeni İHA saldırısı: Gece 71 hedef vuruldu
Ukrayna’dan Rusya’ya yeni İHA saldırısı: Gece 71 hedef vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin altı bölgesinde 71 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T09:00+0300
2025-04-17T09:00+0300
2025-04-17T08:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095183552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb38718a0925dcff5042fa44ef7ecfc.jpg
Ülkenin hava savunma güçleri, Kiev rejiminin İHA saldırılarını başarıyla püskürtmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca Ukrayna'ya ait 71 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin büyük kısmı (49) Kursk Bölgesinde engellenirken Oryol ve Ryazan bölgelerinde 7’şer, Bryansk Bölgesinde 4, Vladimir Bölgesinde 3 ve Tula Bölgesinde 1 araç vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-zelenskiye-patriot-satmayi-reddetti-putinle-diyaloga-ilgi-duyuyor-1095452393.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095183552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88d75e539faaf19a07a7e47043d6e8f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’dan Rusya’ya yeni İHA saldırısı: Gece 71 hedef vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin altı bölgesinde 71 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.
Ülkenin hava savunma güçleri, Kiev rejiminin İHA saldırılarını başarıyla püskürtmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca Ukrayna'ya ait 71 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin büyük kısmı (49) Kursk Bölgesinde engellenirken Oryol ve Ryazan bölgelerinde 7’şer, Bryansk Bölgesinde 4, Vladimir Bölgesinde 3 ve Tula Bölgesinde 1 araç vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.