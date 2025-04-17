https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ukraynadan-rusyaya-yeni-iha-saldirisi-gece-71-hedef-vuruldu-1095453166.html

Ukrayna’dan Rusya’ya yeni İHA saldırısı: Gece 71 hedef vuruldu

Ukrayna’dan Rusya’ya yeni İHA saldırısı: Gece 71 hedef vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ülkenin altı bölgesinde 71 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T09:00+0300

2025-04-17T09:00+0300

2025-04-17T08:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Ülkenin hava savunma güçleri, Kiev rejiminin İHA saldırılarını başarıyla püskürtmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca Ukrayna'ya ait 71 adet uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin büyük kısmı (49) Kursk Bölgesinde engellenirken Oryol ve Ryazan bölgelerinde 7’şer, Bryansk Bölgesinde 4, Vladimir Bölgesinde 3 ve Tula Bölgesinde 1 araç vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)