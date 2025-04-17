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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-zelenskiye-patriot-satmayi-reddetti-putinle-diyaloga-ilgi-duyuyor-1095452393.html
Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor
Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma füze sistemlerini satın alma teklifini... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T08:17+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
patriot
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Alman Bild gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le diyaloğa duyduğu ilgi nedeniyle Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemini alma teklifini reddetti.Trump, “(Zelenskiy) Her zaman füze satın almak istiyor. Ancak, bir savaş başlattığınızda, o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizden 20 kat büyük bir düşmana karşı savaş başlatıp sonra da birilerinin size füze vereceğini bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.Haberde, ABD liderinin bu kararında, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova ile diyaloğun korunması ve güçlendirilmesi isteğinin etkili olabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ab-rusyadan-lng-ithalatini-yasaklama-fikrinden-vazgecti-alternatifini-bulamiyorlar-1095452105.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, vladimir putin
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, vladimir putin

Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor

08:17 17.04.2025
© AP Photo / Mystyslav ChernovVladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da
Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma füze sistemlerini satın alma teklifini reddettiği belirtildi.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le diyaloğa duyduğu ilgi nedeniyle Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemini alma teklifini reddetti.
Trump, “(Zelenskiy) Her zaman füze satın almak istiyor. Ancak, bir savaş başlattığınızda, o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizden 20 kat büyük bir düşmana karşı savaş başlatıp sonra da birilerinin size füze vereceğini bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.
Haberde, ABD liderinin bu kararında, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova ile diyaloğun korunması ve güçlendirilmesi isteğinin etkili olabileceği kaydedildi.
Avrupa Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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