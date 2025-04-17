https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-zelenskiye-patriot-satmayi-reddetti-putinle-diyaloga-ilgi-duyuyor-1095452393.html
Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor
Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma füze sistemlerini satın alma teklifini... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T08:17+0300
2025-04-17T08:17+0300
2025-04-17T08:17+0300
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patriot
rusya
vladimir putin
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Alman Bild gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le diyaloğa duyduğu ilgi nedeniyle Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemini alma teklifini reddetti.Trump, “(Zelenskiy) Her zaman füze satın almak istiyor. Ancak, bir savaş başlattığınızda, o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizden 20 kat büyük bir düşmana karşı savaş başlatıp sonra da birilerinin size füze vereceğini bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.Haberde, ABD liderinin bu kararında, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova ile diyaloğun korunması ve güçlendirilmesi isteğinin etkili olabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ab-rusyadan-lng-ithalatini-yasaklama-fikrinden-vazgecti-alternatifini-bulamiyorlar-1095452105.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, vladimir putin
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, vladimir putin
Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma füze sistemlerini satın alma teklifini reddettiği belirtildi.
Alman Bild
gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump
, Rus mevkidaşı Vladimir Putin
’le diyaloğa duyduğu ilgi nedeniyle Vladimir Zelenskiy
’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemini alma teklifini reddetti.
Trump, “(Zelenskiy) Her zaman füze satın almak istiyor. Ancak, bir savaş başlattığınızda, o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizden 20 kat büyük bir düşmana karşı savaş başlatıp sonra da birilerinin size füze vereceğini bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.
Haberde, ABD liderinin bu kararında, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova ile diyaloğun korunması ve güçlendirilmesi isteğinin etkili olabileceği kaydedildi.