https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-zelenskiye-patriot-satmayi-reddetti-putinle-diyaloga-ilgi-duyuyor-1095452393.html

Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor

Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti: Putin’le diyaloğa ilgi duyuyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma füze sistemlerini satın alma teklifini... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T08:17+0300

2025-04-17T08:17+0300

2025-04-17T08:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

patriot

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094193342_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_986a304158802fb3b8b4308df5bdf3fb.jpg

Alman Bild gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le diyaloğa duyduğu ilgi nedeniyle Vladimir Zelenskiy’in 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemini alma teklifini reddetti.Trump, “(Zelenskiy) Her zaman füze satın almak istiyor. Ancak, bir savaş başlattığınızda, o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizden 20 kat büyük bir düşmana karşı savaş başlatıp sonra da birilerinin size füze vereceğini bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.Haberde, ABD liderinin bu kararında, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova ile diyaloğun korunması ve güçlendirilmesi isteğinin etkili olabileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ab-rusyadan-lng-ithalatini-yasaklama-fikrinden-vazgecti-alternatifini-bulamiyorlar-1095452105.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, rusya, vladimir putin