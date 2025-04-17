https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-nukleer-reaktor-simulatoru-yakininda-bir-iha-vuruldu-1095461114.html
Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’ye saldırdı: Nükleer reaktör simülatörü yakınında bir İHA vuruldu
Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’ye saldırdı: Nükleer reaktör simülatörü yakınında bir İHA vuruldu
Sputnik Türkiye
Zaporojye nükleer güç santrali (NGS), Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) nükleer reaktör simülatörü binası yakınında düşürüldüğünü belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T11:56+0300
2025-04-17T11:56+0300
2025-04-17T11:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Zaporojye NGS’nin Telegram paylaşımında, nükleer reaktör simülatörü binası yakınında bir İHA’nın engellendiğini bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye NGS sahasına 300 metre mesafede, dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörünün bulunduğu “G” binasının yakınında etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi.Saldırıdan kimsenin etkilenmediği ve hasarın oluşmadığı belirtildi.Olayla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırıları, BM Güvenlik Konseyi'nde UAEK tarafından belirlenen yedi nükleer güvenlik ilkesinin ve Zaporojye NGS güvenliğine ilişkin beş ilkenin doğrudan ihlali” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-rusyaya-yaptirimlari-yumusatabilir-ekonomik-firsatlar-goruyor--1095460081.html
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rusya, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’ye saldırdı: Nükleer reaktör simülatörü yakınında bir İHA vuruldu
Zaporojye nükleer güç santrali (NGS), Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) nükleer reaktör simülatörü binası yakınında düşürüldüğünü belirtti.
Zaporojye NGS’nin Telegram paylaşımında, nükleer reaktör simülatörü binası yakınında bir İHA’nın engellendiğini bildirildi.
Açıklamada, “Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye NGS sahasına 300 metre mesafede, dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörünün bulunduğu “G” binasının yakınında etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi.
Saldırıdan kimsenin etkilenmediği ve hasarın oluşmadığı belirtildi.
Olayla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırıları, BM Güvenlik Konseyi'nde UAEK tarafından belirlenen yedi nükleer güvenlik ilkesinin ve Zaporojye NGS güvenliğine ilişkin beş ilkenin doğrudan ihlali” dendi.