Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BAE, Ahmed eş-Şera ile İsrail’i barıştırma rolünü üstlenmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-rusyaya-yaptirimlari-yumusatabilir-ekonomik-firsatlar-goruyor--1095460081.html
Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’
Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’
Sputnik Türkiye
Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceği ifade edilen ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ile ilişkilerde fırsatlar ve çıkarlar gördüğü belirtildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T11:23+0300
2025-04-17T11:28+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
ukrayna
vladimir putin
steve witkoff
bloomberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786023_0:38:681:421_1920x0_80_0_0_e1406854cdf4b9f5c677afff8bf66c60.png
Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'da barışı sağlamak amacıyla Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceğini bildirdi.Haberde, “Yaptırımların yumuşatılması olasılığı, Trump yönetimi tarafından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile yürüttüğü müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanılıyor” ifadesine yer verildi.Trump’ın, ayrıca Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasında ekonomik fırsatlar ve ticari çıkarlar gördüğü kaydedildi.Öte yandan en sert yaptırımların kaldırılması için Kongre’nin onayına ihtiyaç varken uluslararası yaptırımların kaldırılması için de Trump'ın Avrupa'daki mevkidaşlarını buna ikna etmesi gerektiğine dikkat çekildi.Geçtiğimiz hafta Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna çözümüne ilişkin konulara odaklanılmıştı.Beyaz Saray, Witkoff’un Rusya ziyaretini Ukrayna’da ateşkes ve nihayetinde barış anlaşmasının sağlanması yönünde atılan yeni bir adım olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abdnin-tarife-savasi-actigi-cin-ab-ile-ekonomik-baglarini-derinlestirmek-istiyor-1095457104.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786023_0:0:657:493_1920x0_80_0_0_e543e1f9045bb410ee45aac76cd9844b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, steve witkoff, bloomberg
abd, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, steve witkoff, bloomberg

Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’

11:23 17.04.2025 (güncellendi: 11:28 17.04.2025)
© AP Photo / Jorge Silva, poolPutin-Trump bir arada
Putin-Trump bir arada - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Abone ol
Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceği ifade edilen ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ile ilişkilerde fırsatlar ve çıkarlar gördüğü belirtildi.
Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'da barışı sağlamak amacıyla Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceğini bildirdi.
Haberde, “Yaptırımların yumuşatılması olasılığı, Trump yönetimi tarafından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile yürüttüğü müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanılıyor” ifadesine yer verildi.

Trump’ın, ayrıca Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasında ekonomik fırsatlar ve ticari çıkarlar gördüğü kaydedildi.
Öte yandan en sert yaptırımların kaldırılması için Kongre’nin onayına ihtiyaç varken uluslararası yaptırımların kaldırılması için de Trump'ın Avrupa'daki mevkidaşlarını buna ikna etmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Geçtiğimiz hafta Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna çözümüne ilişkin konulara odaklanılmıştı.
Beyaz Saray, Witkoff’un Rusya ziyaretini Ukrayna’da ateşkes ve nihayetinde barış anlaşmasının sağlanması yönünde atılan yeni bir adım olarak nitelemişti.
Avrupa Birliği ve Çin devlet bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
DÜNYA
ABD’nin tarife savaşı açtığı Çin, AB ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istiyor
10:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала