https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trump-rusyaya-yaptirimlari-yumusatabilir-ekonomik-firsatlar-goruyor--1095460081.html
Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’
Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’
Sputnik Türkiye
Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceği ifade edilen ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ile ilişkilerde fırsatlar ve çıkarlar gördüğü belirtildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T11:23+0300
2025-04-17T11:23+0300
2025-04-17T11:28+0300
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Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'da barışı sağlamak amacıyla Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceğini bildirdi.Haberde, “Yaptırımların yumuşatılması olasılığı, Trump yönetimi tarafından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile yürüttüğü müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanılıyor” ifadesine yer verildi.Trump’ın, ayrıca Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasında ekonomik fırsatlar ve ticari çıkarlar gördüğü kaydedildi.Öte yandan en sert yaptırımların kaldırılması için Kongre’nin onayına ihtiyaç varken uluslararası yaptırımların kaldırılması için de Trump'ın Avrupa'daki mevkidaşlarını buna ikna etmesi gerektiğine dikkat çekildi.Geçtiğimiz hafta Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna çözümüne ilişkin konulara odaklanılmıştı.Beyaz Saray, Witkoff’un Rusya ziyaretini Ukrayna’da ateşkes ve nihayetinde barış anlaşmasının sağlanması yönünde atılan yeni bir adım olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abdnin-tarife-savasi-actigi-cin-ab-ile-ekonomik-baglarini-derinlestirmek-istiyor-1095457104.html
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abd, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, steve witkoff, bloomberg
abd, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, steve witkoff, bloomberg
Trump, Rusya’ya yaptırımları yumuşatabilir: ‘Ekonomik fırsatlar görüyor’
11:23 17.04.2025 (güncellendi: 11:28 17.04.2025)
Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceği ifade edilen ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ile ilişkilerde fırsatlar ve çıkarlar gördüğü belirtildi.
Bloomberg
haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump
’ın Ukrayna'da barışı sağlamak amacıyla Rusya'ya yönelik yaptırımları yumuşatabileceğini bildirdi.
Haberde, “Yaptırımların yumuşatılması olasılığı, Trump yönetimi tarafından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile yürüttüğü müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanılıyor” ifadesine yer verildi.
Trump’ın, ayrıca Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasında ekonomik fırsatlar ve ticari çıkarlar gördüğü kaydedildi.
Öte yandan en sert yaptırımların kaldırılması için Kongre’nin onayına ihtiyaç varken uluslararası yaptırımların kaldırılması için de Trump'ın Avrupa'daki mevkidaşlarını buna ikna etmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Geçtiğimiz hafta Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna çözümüne ilişkin konulara odaklanılmıştı.
Beyaz Saray, Witkoff’un Rusya ziyaretini Ukrayna’da ateşkes ve nihayetinde barış anlaşmasının sağlanması yönünde atılan yeni bir adım olarak nitelemişti.