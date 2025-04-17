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AB, Rusya'dan LNG ithalatını yasaklama fikrinden vazgeçti: Alternatifini bulamıyorlar
AB, Rusya'dan LNG ithalatını yasaklama fikrinden vazgeçti: Alternatifini bulamıyorlar
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), bazı hükümetlerin karşı çıkması ve alternatif kaynaklar konusundaki belirsizlik nedeniyle Rusya menşeili sıvılaştırılmış doğal gazının... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T07:58+0300
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Batı medyasında yer alan habere göre, Avrupalı yetkililer, bazı hükümetlerin direnişi ve alternatif kaynaklar konusundaki belirsizlik nedeniyle, planlanan yaptırım paketlerinde Rus LNG ithalatına yasak getirme fikrinden vazgeçti.Bunun yerine Avrupa Komisyonu, 2027 yılına kadar Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirecek yeni bir yol haritası geliştirmeyi planlıyor.Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini Haziran ayına kadar yetiştirmeye çalışıyor, ancak çalışmalar yavaş ilerliyor.Avrupalı yetkililer, ABD'nin gümrük vergilerinde indirim karşılığında AB'ye gaz ihracatını arttırma isteğinden faydalanmayı planlıyor, ancak henüz Washington'un talepleri bilinmiyor.Avrupalı yetkililerden biri, Avrupa Komisyonu’nun, yaptırımlar nedeniyle Rus LNG'sini kaybetmelerinin pazarlık gücünü azaltacağından korktuğunu dile getirdi. Öte yandan, mavi yakıtta üçüncü büyük tedarikçi olan ABD'ye bağımlı hale gelme riskinden de korkuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/gagavuzlardan-agit-ve-bmye-bolgedeki-durumu-kontrol-altina-alma-cagrisi-1095451552.html
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avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, abd, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng
avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, abd, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng

AB, Rusya'dan LNG ithalatını yasaklama fikrinden vazgeçti: Alternatifini bulamıyorlar

07:58 17.04.2025 (güncellendi: 08:01 17.04.2025)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDAvrupa Komisyonu
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© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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Avrupa Birliği (AB), bazı hükümetlerin karşı çıkması ve alternatif kaynaklar konusundaki belirsizlik nedeniyle Rusya menşeili sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) ithalatına yasak getirme fikrinden vazgeçti.
Batı medyasında yer alan habere göre, Avrupalı yetkililer, bazı hükümetlerin direnişi ve alternatif kaynaklar konusundaki belirsizlik nedeniyle, planlanan yaptırım paketlerinde Rus LNG ithalatına yasak getirme fikrinden vazgeçti.
Bunun yerine Avrupa Komisyonu, 2027 yılına kadar Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirecek yeni bir yol haritası geliştirmeyi planlıyor.
Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini Haziran ayına kadar yetiştirmeye çalışıyor, ancak çalışmalar yavaş ilerliyor.
Avrupalı yetkililer, ABD'nin gümrük vergilerinde indirim karşılığında AB'ye gaz ihracatını arttırma isteğinden faydalanmayı planlıyor, ancak henüz Washington'un talepleri bilinmiyor.
Avrupalı yetkililerden biri, Avrupa Komisyonu’nun, yaptırımlar nedeniyle Rus LNG'sini kaybetmelerinin pazarlık gücünü azaltacağından korktuğunu dile getirdi. Öte yandan, mavi yakıtta üçüncü büyük tedarikçi olan ABD'ye bağımlı hale gelme riskinden de korkuluyor.
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