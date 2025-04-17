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ABD’nin tarife savaşı açtığı Çin, AB ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istiyor
ABD’nin tarife savaşı açtığı Çin, AB ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Çin’in, ABD ile yaşadığı tarife savaşı bağlamında, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istediği belirtildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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abd
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ticaret savaşı
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Financial Times gazetesinin haberinde, “Çinli yetkililer ve şirketler, (ABD Başkanı) Donald Trump'ın açtığı ticaret savaşı bağlamında, AB ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor” ifadesine yer verildi.ABD’nin uyguladığı yüksek vergiler nedeniyle alternatif pazarlar arayan Çin’in son haftalarda Avrupa ülkelerine, yatırımlar konusundaki ilgilerini ölçmek için heyetler gönderdiği kaydedildi.Öte yandan kaynaklar, AB hükümetlerinin Çin heyetlerine sunacak çok az önerilerinin olduğunu, çünkü birçok Avrupa şirketinin Çin'e yatırım yapma eğiliminde olmadığını dile getirdi.AB’nin, yüksek vergiler nedeniyle ABD'ye gönderilmeyen Çin malları için bir damping sahası haline gelmekten korktuğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusyada-en-etkili-kanser-ilaci-gelistirildi-dunyada-esi-benzeri-yok-1095453015.html
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çin, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, ticaret savaşı, tarife, vergi, financial times
çin, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, ticaret savaşı, tarife, vergi, financial times

ABD’nin tarife savaşı açtığı Çin, AB ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istiyor

10:19 17.04.2025 (güncellendi: 10:39 17.04.2025)
© Sputnik / Aleksey VitvitskiyAvrupa Birliği ve Çin devlet bayrakları
Avrupa Birliği ve Çin devlet bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
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Çin’in, ABD ile yaşadığı tarife savaşı bağlamında, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istediği belirtildi.
Financial Times gazetesinin haberinde, “Çinli yetkililer ve şirketler, (ABD Başkanı) Donald Trump'ın açtığı ticaret savaşı bağlamında, AB ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor” ifadesine yer verildi.
ABD’nin uyguladığı yüksek vergiler nedeniyle alternatif pazarlar arayan Çin’in son haftalarda Avrupa ülkelerine, yatırımlar konusundaki ilgilerini ölçmek için heyetler gönderdiği kaydedildi.
Öte yandan kaynaklar, AB hükümetlerinin Çin heyetlerine sunacak çok az önerilerinin olduğunu, çünkü birçok Avrupa şirketinin Çin'e yatırım yapma eğiliminde olmadığını dile getirdi.
AB’nin, yüksek vergiler nedeniyle ABD'ye gönderilmeyen Çin malları için bir damping sahası haline gelmekten korktuğu vurgulandı.
Bilim insanları-tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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