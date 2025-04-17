https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abdnin-tarife-savasi-actigi-cin-ab-ile-ekonomik-baglarini-derinlestirmek-istiyor-1095457104.html

ABD’nin tarife savaşı açtığı Çin, AB ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istiyor

ABD’nin tarife savaşı açtığı Çin, AB ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Çin’in, ABD ile yaşadığı tarife savaşı bağlamında, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istediği belirtildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T10:19+0300

2025-04-17T10:19+0300

2025-04-17T10:39+0300

dünya

çin

avrupa birliği

ab

abd

donald trump

ticaret savaşı

tarife

vergi

financial times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095456845_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_d7017c186d365d44cc23463984c0767f.jpg

Financial Times gazetesinin haberinde, “Çinli yetkililer ve şirketler, (ABD Başkanı) Donald Trump'ın açtığı ticaret savaşı bağlamında, AB ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor” ifadesine yer verildi.ABD’nin uyguladığı yüksek vergiler nedeniyle alternatif pazarlar arayan Çin’in son haftalarda Avrupa ülkelerine, yatırımlar konusundaki ilgilerini ölçmek için heyetler gönderdiği kaydedildi.Öte yandan kaynaklar, AB hükümetlerinin Çin heyetlerine sunacak çok az önerilerinin olduğunu, çünkü birçok Avrupa şirketinin Çin'e yatırım yapma eğiliminde olmadığını dile getirdi.AB’nin, yüksek vergiler nedeniyle ABD'ye gönderilmeyen Çin malları için bir damping sahası haline gelmekten korktuğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusyada-en-etkili-kanser-ilaci-gelistirildi-dunyada-esi-benzeri-yok-1095453015.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, ticaret savaşı, tarife, vergi, financial times