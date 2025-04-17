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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T15:58+0300
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trendyol süper lig
fenerbahçe
galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen19 Nisan Cumartesi:13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün20 Nisan Pazar:13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır21 Nisan Pazartesi:20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla KaraoğlanHalil Umut Meler'e yeni görevSakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşamış ve görevini yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yapmıştı.
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hakem, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, halil umut meler
hakem, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, halil umut meler

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi

15:58 17.04.2025
© İHA / İHA-AW278122Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© İHA / İHA-AW278122
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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09:42

Halil Umut Meler'e yeni görev

Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşamış ve görevini yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yapmıştı.
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