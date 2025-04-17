https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/super-ligde-32-haftanin-hakemleri-aciklandi-sakatligini-atlatan-halil-umut-melere-yeniden-gorev-1095473952.html
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T15:58+0300
2025-04-17T15:58+0300
2025-04-17T15:58+0300
spor
hakem
trendyol süper lig
fenerbahçe
galatasaray
halil umut meler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088037778_0:0:999:563_1920x0_80_0_0_e1a87fe5b2997ba43167b06a21d96cc1.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen19 Nisan Cumartesi:13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün20 Nisan Pazar:13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır21 Nisan Pazartesi:20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla KaraoğlanHalil Umut Meler'e yeni görevSakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşamış ve görevini yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/real-madrid-sampiyonlar-liginde-elendi-arda-guleri-oynatmayan-ancelotti-hedef-haline-geldi-veda-1095454711.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088037778_71:0:959:666_1920x0_80_0_0_6cc6e5b7a7a09c07fe11422571b80616.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakem, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, halil umut meler
hakem, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, halil umut meler
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Halil Umut Meler'e yeni görev
Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşamış ve görevini yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yapmıştı.