https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/super-ligde-32-haftanin-hakemleri-aciklandi-sakatligini-atlatan-halil-umut-melere-yeniden-gorev-1095473952.html

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı: Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T15:58+0300

2025-04-17T15:58+0300

2025-04-17T15:58+0300

spor

hakem

trendyol süper lig

fenerbahçe

galatasaray

halil umut meler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen19 Nisan Cumartesi:13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün20 Nisan Pazar:13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır21 Nisan Pazartesi:20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla KaraoğlanHalil Umut Meler'e yeni görevSakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşamış ve görevini yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/real-madrid-sampiyonlar-liginde-elendi-arda-guleri-oynatmayan-ancelotti-hedef-haline-geldi-veda-1095454711.html

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hakem, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, halil umut meler