https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/real-madrid-sampiyonlar-liginde-elendi-arda-guleri-oynatmayan-ancelotti-hedef-haline-geldi-veda-1095454711.html
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde elendi: Arda Güler'i oynatmayan Ancelotti hedef haline geldi, veda sinyali verdi
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde elendi: Arda Güler'i oynatmayan Ancelotti hedef haline geldi, veda sinyali verdi
Sputnik Türkiye
real madrid arda güler ancelotti
2025-04-17T09:42+0300
2025-04-17T09:42+0300
2025-04-17T09:42+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
arsenal
şampiyonlar ligi kupası
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Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takımı Real Madrid, dün organizasyondan elendi.Real Madrid-Arsenal maçıGecenin diğer rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal'de Bukayo Saka’nın kullandığı penaltıyı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü attı fakat Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça beraberliği getiren golü attı.Arsenal Real Madrid'i devirdi: 1-2Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli'nin attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, ilk maçı da 3-0 alan Arsenal, adını son 4 takım arasına yazdırdı.Ancelotti Arda'yı oynatmadıİspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü. Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.Arda Güler'in üzgün hali basına yansıdıArda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Arda'nın iki eli arasında tuttuğu yüzünü, sporseverler binlerce yorumla paylaştı.Ancelotti, Arsenal maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu: Veda mı ediyor?Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve takım kaptanları Courtois ve Vazquez yenilgiyi değerlendirdi.Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde kiminle oynayacak?Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal maçı ne zaman?Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da yapılacak.Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte yarı final ve final takvimiBuna göre UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonunda çeyrek finalinde alınan sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri şöyle:
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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde elendi: Arda Güler'i oynatmayan Ancelotti hedef haline geldi, veda sinyali verdi
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Ancelotti'nin 5 oyuncu değişikliğine karşın Arda'yı sahaya sürmemesi İspanyol taraftarları ayağa kaldırdı. Ancelotti maç sonrası "Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takımı Real Madrid, dün organizasyondan elendi.
Gecenin diğer rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal'de Bukayo Saka’nın kullandığı penaltıyı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.
Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü attı fakat Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça beraberliği getiren golü attı.
Arsenal Real Madrid'i devirdi: 1-2
Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli'nin attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, ilk maçı da 3-0 alan Arsenal, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Ancelotti Arda'yı oynatmadı
İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü. Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
Arda Güler'in üzgün hali basına yansıdı
Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Arda'nın iki eli arasında tuttuğu yüzünü, sporseverler binlerce yorumla paylaştı.
Ancelotti, Arsenal maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu: Veda mı ediyor?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve takım kaptanları Courtois ve Vazquez yenilgiyi değerlendirdi.
"Denedik. Gelecek sezon nerede olacağım? Bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. Çok bir dönem geçirdik. Futbolda mutlu ve üzgün iki bölüm var. Bugün üzüldük, mutlu olmaya alışmıştık. Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim."
Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde kiminle oynayacak?
Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal maçı ne zaman?
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte yarı final ve final takvimi
Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonunda çeyrek finalinde alınan sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri şöyle: