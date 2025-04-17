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Soylu: İBB'de işe alınmaması gereken 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir
Soylu: İBB'de işe alınmaması gereken 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir
Sputnik Türkiye
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, İBB terör soruşturmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamasına verdiği... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına '7 soru 7 cevap' başlığıyla yanıt verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB ve diğer belediyelere yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından kamuoyunun sistemli biçimde yanıltılmaya çalışıldığını belirten Soylu, şu cümleleri kaydetti:'Durumları değerlendirilmeden işe alındıkları tespit edildi'Devletin çeşitli kurumlarının İBB ve bağlı şirketlere yönelik 2019-2021 dönemindeki teftiş yürüttüğünü bildiren Soylu, açıklamasında bu teftişlerde elde edilen bulgulara yer verdi. Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Özel'in mitinglerde 505 kişiyle ilgili, "Süleyman Soylu'ya sorulduğunda 'siyaseten söyledim' dedi" şeklinde gerçekle bağdaşmayan bir iddiayı dile getirdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:
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süleyman soylu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, tbmm, özgür özel

Soylu: İBB'de işe alınmaması gereken 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir

20:09 17.04.2025
© AA / Mehmet FutsiTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / Mehmet Futsi
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, İBB terör soruşturmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamasına verdiği yanıtta, "Kamu kurumu İBB'de işe alınmaması gereken bu 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir" dedi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına '7 soru 7 cevap' başlığıyla yanıt verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB ve diğer belediyelere yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından kamuoyunun sistemli biçimde yanıltılmaya çalışıldığını belirten Soylu, şu cümleleri kaydetti:
Özellikle son dönemlerde miting meydanlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB'ye dair daha önce defalarca dile getirdiğimiz uyarılar, sürdürülen denetim süreçleri ve bunların sonucunda adli makamlara intikal etmiş bulgulara yönelik yalanlarına, gerçeği çarpıtma, kamuoyunu aldatma, suçlamaların ve devam eden soruşturmanın üstünü örtme girişimlerine üzülerek ama şaşırmayarak şahit oluyoruz. Bakanlığımız döneminde yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen bulgular, istihbarat analizleri, müfettiş raporları ve ilgili diğer resmi belgeler aracılığıyla hem yazılı hem de sözlü olarak kamuoyuyla defalarca şeffaf biçimde paylaşılmıştır. Ancak gelinen noktada, kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanıltılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir.

'Durumları değerlendirilmeden işe alındıkları tespit edildi'

Devletin çeşitli kurumlarının İBB ve bağlı şirketlere yönelik 2019-2021 dönemindeki teftiş yürüttüğünü bildiren Soylu, açıklamasında bu teftişlerde elde edilen bulgulara yer verdi.
Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Toplam 1668 kişiye yönelik terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 1668 kişiden haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirilen 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan ve/veya durumları değerlendirilmeden işe alındıkları tespit edilmiştir.

CHP Genel Başkanı Özel'in mitinglerde 505 kişiyle ilgili, "Süleyman Soylu'ya sorulduğunda 'siyaseten söyledim' dedi" şeklinde gerçekle bağdaşmayan bir iddiayı dile getirdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

Hayal mahsulü yalanlarla Başbakan astıranlar bugün yolsuzluklarını hayal mahsulü iftiralarıyla örtemeyeceklerdir. Tekrar çağrıda bulunuyorum: Devletin bilgi, belge ve soruşturmalarıyla tespit edilen, terör irtibat ve iltisakları dolayısıyla kamu kurumu İBB'de işe alınmaması gereken bu 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir. Soruşturma başlar başlamaz apar topar işten çıkarılan 120 kişiye, Diayder soruşturması başlayınca ivedilikle işten çıkarılanlara, Diayder kovuşturması ile mahkum olanlara, terör sebebiyle işten çıkarıldığı için İBB'yi korkaklıkla suçlayıp belediye önünde eylem yapanlara, halen adli makamlarda bulunan dosyaya ve kanuna aykırı işe almaya ilişkin hukuki süreç işlemeye devam edecektir.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Süleyman Soylu açıkladı: 'Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım'
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