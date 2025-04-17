Soylu: İBB'de işe alınmaması gereken 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir

Özellikle son dönemlerde miting meydanlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB'ye dair daha önce defalarca dile getirdiğimiz uyarılar, sürdürülen denetim süreçleri ve bunların sonucunda adli makamlara intikal etmiş bulgulara yönelik yalanlarına, gerçeği çarpıtma, kamuoyunu aldatma, suçlamaların ve devam eden soruşturmanın üstünü örtme girişimlerine üzülerek ama şaşırmayarak şahit oluyoruz. Bakanlığımız döneminde yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen bulgular, istihbarat analizleri, müfettiş raporları ve ilgili diğer resmi belgeler aracılığıyla hem yazılı hem de sözlü olarak kamuoyuyla defalarca şeffaf biçimde paylaşılmıştır. Ancak gelinen noktada, kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanıltılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir.