https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/suleyman-soylu-acikladi-bu-donemin-sonunda-aktif-siyasetibirakacagim-1092758371.html

Süleyman Soylu açıkladı: 'Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım'

Süleyman Soylu açıkladı: 'Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım'

Sputnik Türkiye

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' etkinliğinde yaptığı konuşmasında, bu dönemin sonunda aktif... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T17:26+0300

2025-01-16T17:26+0300

2025-01-16T17:26+0300

politika

süleyman soylu

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

abdullah öcalan

donald trump

gazze

suriye

tbmm

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Dünyadaki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, küresel anlamda büyük bir jeopolitik rekabetin etkilerinin görüldüğünü anlattı. Tarihi günlerden geçildiğine değinen Soylu, Suriye'nin uzun yıllar umut ve hayal edilen bir sonuçla karşı karşıya kaldığını söyledi.Soylu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin de, "Gazze'de, benim kanaatimce, mazlumun, masumun, haklı olanın direnişinin yenilmeyeceği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.ABD'de Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesinin dünya açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Soylu, ABD ve Avrupa'nın ekonomik durumuyla dünya üzerindeki jeopolitik rekabetin derinleştiğine dikkati çekti.Türkiye'nin küresel düzlemdeki stratejik konumuna ve Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Soylu, "Bugün eğer Suriye'de hakikaten bir halk devrimi olmuş ve Suriye'de iç çatışmalar sona ermişse bırakın ekonomiyi, bırakın siyaseti, komşu olarak, insani olarak bunun en çok fayda edeceği ülke Türkiye'dir. Diğerlerinin hepsini bir tarafa bırakmak lazım" dedi.'İki dönem kuralını çok yanlış buluyorum'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki iki dönem kuralı hakkındaki görüşü sorulan Soylu, "İki dönem kuralını çok yanlış buluyorum. Merkel'den sonra Almanya ne oldu? Herkes kendine bu soruyu sorsun. Aşağı doğru gidiyor, göçüyor yani" değerlendirmesinde bulundu.Dünyanın ve Türkiye'nin çok kritik bir evreden geçtiğini, birçok alandaki atılım ve gelişmelerin daha iyi noktaya getirilmesi için 6-8 yıla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu kritik evre içerisinde tecrübeye, bilgiye, birikime ihtiyacımız var" diye konuştu.Soylu, Türkiye'nin altyapısını geliştirdiğini ve geliştirmeye devam edeceğini, bu atılımların da ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.Bayraktar İHA ve SİHA'ların da devreye girmesiyle terörle mücadelede çok önemli sonuçlar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Biz İHA'larla şunu yaptık; tam 30-40 yıl terör örgütünün geçtiği bütün telsiz konuşmalarında tüm yerleri haritalandırdık. Bunların hepsini İHA ile fotoğrafladık. Sonra F-16 ile bunların hepsini işaretledik. Bunu burada ilk kez söylüyorum; teröristin ayak izinden 10 bine yakın mağarayı itlaf ettik" ifadelerini kullandı.'Anlaşma yok, böyle bir şey söz konusu değil'DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreçte ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin devam edip etmediğine yönelik değerlendirmeleri sorulan Soylu, "PKK'yı 'Apo' kurmuştur, bütün canilikleri 'Apo' yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz" ifadelerini kullandı.Soylu, sürece ilişkin, "Ben, Devlet Bey'in ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu adımın Türkiye'nin geleceği açısından en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Bu çok net" dedi.İmralı görüşmelerine ilişkin kimseyle müzakere yapılmadığının altını çizen Soylu, "Anlaşma yok, böyle bir şey söz konusu değil. Size garip gelecek ama Devlet Bey bunu söylediği anda hiçbir şaşkınlık hissetmedim" diye konuştu."Büyük liderler büyük çözümler bulurlar. Büyük adımlar atarlar. Bana göre iki lider de büyük adım attılar. değerlendirmesini yapan Soylu, devletin süreçle ilgili net bir yaklaşımının olduğunu vurguladı.'Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım'Soylu, siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:Soylu, bazı kişilerle sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarına ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine, "Ben İçişleri Bakanlığı kamerasıyla 2 milyon resim çektirmişim. Ama ben ona eğer bir hukuksuzluk, kanunsuzluk yaparken iltimas geçiyorsam ben o zaman suçluyum. Tanımam, bilmem de birçoğunu tanımıyoruz. Havalimanının açılışında birisiyle fotoğraf çektiriyoruz. Adam ondan sonra bir meselenin konusu oluyor. Herkesle fotoğraf çektirmiş ama benim fotoğrafım öne çıkıyor. Bundan rahatsız mıyım? Ben ekşi yemedim ki midem ağrısın" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/soylu-en-buyuk-gunahlardan-diyerek-2023e-kadar-vatandaslik-verilen-suriyeli-sayisini-acikladi-1086336370.html

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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, abdullah öcalan, donald trump, gazze, suriye, tbmm, pkk