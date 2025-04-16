https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kemal-kilicdaroglu-sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-acikladi-1095446937.html
Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T21:22+0300
2025-04-16T21:22+0300
2025-04-16T21:22+0300
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Kemal Kılıçdaroğlu, aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Önder'in aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, doktorlarla görüştüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Önder'in evinin hastaneye yakın olmasının hızlı müdahale açısından avantaj sağladığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hastanede konuyla ilgili uzman iki hekimin bulunmasının da olumlu olduğunu ifade etti.Önder'in sağlık durumu hakkında konuşan Kılıçdaroğlu ''Tabi ben hekim değilim. O kararı hekimler verecek. Hekim hocamıza sordum sürekli bakıldığını değerlerinin sürekli izlendiğini bu konuda hastanenin elinden gelen çabaları gösterdiğini evinin buraya yakın olmasının büyük bir avantaj olduğunu, avantaj içinde buraya geldiğini kısa süre içerisinde müdahale edildiğini öğrendim. Aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın olmasının avantaj olduğu söylendi. Uyutma anlamında ise belli şeylere tepki verdiği söylendi. İnşallah tepkisi artarak devam eder'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kizi-babasina-seslendi-en-iyi-bildigin-seyi-yap-ve-diren-baba--1095444845.html
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kemal kılıçdaroğlu, sırrı süreyya önder, hastane, özel hastane, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
kemal kılıçdaroğlu, sırrı süreyya önder, hastane, özel hastane, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Önder'in sağlık durumuyla ilgili tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve Sırrı ailesine destekte bulunduklarını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Önder'in aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, doktorlarla görüştüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Önder'in evinin hastaneye yakın olmasının hızlı müdahale açısından avantaj sağladığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hastanede konuyla ilgili uzman iki hekimin bulunmasının da olumlu olduğunu ifade etti.
Önder'in sağlık durumu hakkında konuşan Kılıçdaroğlu ''Tabi ben hekim değilim. O kararı hekimler verecek. Hekim hocamıza sordum sürekli bakıldığını değerlerinin sürekli izlendiğini bu konuda hastanenin elinden gelen çabaları gösterdiğini evinin buraya yakın olmasının büyük bir avantaj olduğunu, avantaj içinde buraya geldiğini kısa süre içerisinde müdahale edildiğini öğrendim. Aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın olmasının avantaj olduğu söylendi. Uyutma anlamında ise belli şeylere tepki verdiği söylendi. İnşallah tepkisi artarak devam eder'' açıklamasında bulundu.