https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kemal-kilicdaroglu-sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-acikladi-1095446937.html

Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T21:22+0300

2025-04-16T21:22+0300

2025-04-16T21:22+0300

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Kemal Kılıçdaroğlu, aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Önder'in aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, doktorlarla görüştüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Önder'in evinin hastaneye yakın olmasının hızlı müdahale açısından avantaj sağladığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hastanede konuyla ilgili uzman iki hekimin bulunmasının da olumlu olduğunu ifade etti.Önder'in sağlık durumu hakkında konuşan Kılıçdaroğlu ''Tabi ben hekim değilim. O kararı hekimler verecek. Hekim hocamıza sordum sürekli bakıldığını değerlerinin sürekli izlendiğini bu konuda hastanenin elinden gelen çabaları gösterdiğini evinin buraya yakın olmasının büyük bir avantaj olduğunu, avantaj içinde buraya geldiğini kısa süre içerisinde müdahale edildiğini öğrendim. Aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın olmasının avantaj olduğu söylendi. Uyutma anlamında ise belli şeylere tepki verdiği söylendi. İnşallah tepkisi artarak devam eder'' açıklamasında bulundu.

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