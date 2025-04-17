https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/sirri-sureyya-onder-tedaviye-iyi-yanit-veriyor-1095457827.html

Sırrı Süreyya Önder, tedaviye iyi yanıt veriyor

Sırrı Süreyya Önder, tedaviye iyi yanıt veriyor

Sputnik Türkiye

Geçirdiği 12 saatlik kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda uyutulan Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Önder'in 'genel olarak... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T11:01+0300

2025-04-17T11:01+0300

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türki̇ye

sırrı süreyya önder

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TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği 12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakımda uyutulmaya başlanmıştı. Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Kızı yanına girdiğinde tepki veriyor'Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder'in duruma ilişkin basına bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şu açıklamayı yaptı:"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html

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sırrı süreyya önder