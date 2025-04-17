Sırrı Süreyya Önder, tedaviye iyi yanıt veriyor
11:01 17.04.2025 (güncellendi: 11:58 17.04.2025)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaSırrı Süreyya Önder
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Geçirdiği 12 saatlik kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda uyutulan Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Önder'in 'genel olarak tedavilere iyi yanıt verdiği' açıklandı.
TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği 12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakımda uyutulmaya başlanmıştı. Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER'in, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.
Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi.
ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak.
Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor"
'Kızı yanına girdiğinde tepki veriyor'
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder'in duruma ilişkin basına bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şu açıklamayı yaptı:
"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."