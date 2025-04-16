https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html

Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: 'Ölme Sırrı abi'

Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: 'Ölme Sırrı abi'

Sputnik Türkiye

Sanatçı Teoman, hastanede tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duygularını paylaştı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T13:17+0300

2025-04-16T13:17+0300

2025-04-16T13:17+0300

yaşam

sırrı süreyya önder

teoman

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Doktorların durumun hala kritik olduğunu belirtirken bir çok ünlü isimden de destek mesajları geliyor. Ünlü şarkıcı Teoman da sosyal medyasından Önder' 'ölme Sırrı abi' diye seslenirken, "Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak" ifadelerini kullandı. Benimle yine dalga geçİstanbul'da hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medya hesabından seslenen Teoman, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cumhurbaskani-erdogandan-sirri-sureyya-ondere-gecmis-olsun-telefonu--1095431830.html

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sırrı süreyya önder, teoman