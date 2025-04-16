https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html
Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: 'Ölme Sırrı abi'
Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: 'Ölme Sırrı abi'
Sputnik Türkiye
Sanatçı Teoman, hastanede tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duygularını paylaştı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T13:17+0300
2025-04-16T13:17+0300
2025-04-16T13:17+0300
yaşam
sırrı süreyya önder
teoman
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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Doktorların durumun hala kritik olduğunu belirtirken bir çok ünlü isimden de destek mesajları geliyor. Ünlü şarkıcı Teoman da sosyal medyasından Önder' 'ölme Sırrı abi' diye seslenirken, "Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak" ifadelerini kullandı. Benimle yine dalga geçİstanbul'da hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medya hesabından seslenen Teoman, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cumhurbaskani-erdogandan-sirri-sureyya-ondere-gecmis-olsun-telefonu--1095431830.html
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sırrı süreyya önder, teoman
sırrı süreyya önder, teoman
Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: 'Ölme Sırrı abi'
Sanatçı Teoman, hastanede tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duygularını paylaştı.
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Doktorların durumun hala kritik olduğunu belirtirken bir çok ünlü isimden de destek mesajları geliyor. Ünlü şarkıcı Teoman da sosyal medyasından Önder' 'ölme Sırrı abi' diye seslenirken, "Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medya hesabından seslenen Teoman, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." dedi.