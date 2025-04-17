“Moldova, siyasi elitinbir şey, vatandaşların çoğunluğunun ise tamamen farklı bir şey istediği ‘esaret altındaki bir devlet’. Siyasi elit açısından Moldova, Avrupa entegrasyonu sürecine kararlılıkla bağlı; ancak bu sürecin ne bugün ne de önümüzdeki yıllarda gözle görülür bir sonucu olmadığı gibi, ülkedeki iç durumun iyileştirilmesine ekonomik, sosyal veya kültürel olarak katkıda bulunduğuna dair herhangi bir kanıt da yok.

Moldova, Sovyet kültürel alanının bir parçasıydı ve kimliğini Batı Avrupa ülkelerinden tamamen farklı temeller üzerine inşa etti. İşte bu yüzden Avrupa bütünleşme süreci orada son derece olumsuz algılanıyor.

Moldova halkının Avrupa propagandasına karşı olumsuz tutumu en iyi seçimlerde ortaya çıkıyor. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Batı'nın desteklediği adayın kazanmasını sağlamak için büyük bir manipülasyon ve tahrifat yapılması gerekti. Maia Sandu'nun zaferinden sonra halkın hoşnutsuzluğu azalmak bir yana daha da arttı.

Bunun önümüzdeki seçimlerde nasıl tezahür edeceği ise merak konusu. Tutuklamalar ve Gagavuzya üzerindeki baskı bu yüzden. Maia Sandu, kolektif Batı'nın tipik bir ‘savunucusu’ve şimdi böyle bir politikayı desteklemek için iradesi dışında bile tutuklama yapmak zorunda kalıyor, çünkü Moldova'daki parlamento seçimlerinde Avrupa yanlısı veya Batı yanlısı güçlerin yenilgisi kolektif Batı'ya ciddi bir darbe olacaktır.