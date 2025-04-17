Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BAE, Ahmed eş-Şera ile İsrail’i barıştırma rolünü üstlenmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
17:42
4 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
18:16
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
19:17
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
19:26
16 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
19:54
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
20:06
11 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/saglik-bakani-memisoglundan-sirri-sureyya-onderin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1095482487.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Yoğun bakımda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, Önder'in sağlık durumunda büyük bir... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T23:07+0300
2025-04-17T23:13+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
türkiye
kemal memişoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090896674_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_524be8fd606bde0a15040783b0a40fc3.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp rahatsızlığı sonrası uzun bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda bulunduğu hastaneye ziyarette bulundu. Bakan Memişoğlu, hastane çıkışında Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in şimdiye kadar çok büyük direnç gösterdiğini söyleyen Memişoğlu, an itibariyle durumunda çok büyük bir değişiklik olmadığını açıkladı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090896674_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_d563b2c4f71acd640e9501b9281bc437.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sırrı süreyya önder, türkiye, kemal memişoğlu
sırrı süreyya önder, türkiye, kemal memişoğlu

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

23:07 17.04.2025 (güncellendi: 23:13 17.04.2025)
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sağlık Bakanlığı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yoğun bakımda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, Önder'in sağlık durumunda büyük bir değişiklik olmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp rahatsızlığı sonrası uzun bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda bulunduğu hastaneye ziyarette bulundu.
Bakan Memişoğlu, hastane çıkışında Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in şimdiye kadar çok büyük direnç gösterdiğini söyleyen Memişoğlu, an itibariyle durumunda çok büyük bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала