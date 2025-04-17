https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/saglik-bakani-memisoglundan-sirri-sureyya-onderin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1095482487.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Yoğun bakımda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, Önder'in sağlık durumunda büyük bir... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T23:07+0300

2025-04-17T23:07+0300

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türki̇ye

sırrı süreyya önder

türkiye

kemal memişoğlu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp rahatsızlığı sonrası uzun bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda bulunduğu hastaneye ziyarette bulundu. Bakan Memişoğlu, hastane çıkışında Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in şimdiye kadar çok büyük direnç gösterdiğini söyleyen Memişoğlu, an itibariyle durumunda çok büyük bir değişiklik olmadığını açıkladı.

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sırrı süreyya önder, türkiye, kemal memişoğlu