https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/saglik-bakani-memisoglundan-sirri-sureyya-onderin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1095482487.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Yoğun bakımda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, Önder'in sağlık durumunda büyük bir... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T23:07+0300
2025-04-17T23:07+0300
2025-04-17T23:13+0300
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sırrı süreyya önder
türkiye
kemal memişoğlu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp rahatsızlığı sonrası uzun bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda bulunduğu hastaneye ziyarette bulundu. Bakan Memişoğlu, hastane çıkışında Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in şimdiye kadar çok büyük direnç gösterdiğini söyleyen Memişoğlu, an itibariyle durumunda çok büyük bir değişiklik olmadığını açıkladı.
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sırrı süreyya önder, türkiye, kemal memişoğlu
sırrı süreyya önder, türkiye, kemal memişoğlu
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
23:07 17.04.2025 (güncellendi: 23:13 17.04.2025)
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Yoğun bakımda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, Önder'in sağlık durumunda büyük bir değişiklik olmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp rahatsızlığı sonrası uzun bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda bulunduğu hastaneye ziyarette bulundu.
Bakan Memişoğlu, hastane çıkışında Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in şimdiye kadar çok büyük direnç gösterdiğini söyleyen Memişoğlu, an itibariyle durumunda çok büyük bir değişiklik olmadığını açıkladı.