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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusyadan-almanyaya-taurus-seyir-fuzeleriyle-ilgili-uyari-1095475149.html
Rusya'dan Almanya'ya Taurus seyir füzeleriyle ilgili uyarı
Rusya'dan Almanya'ya Taurus seyir füzeleriyle ilgili uyarı
Sputnik Türkiye
ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizini çözmeye yönelik girişimlerine rağmen Almanya'nın Kiev'i silahlandırmayı sürdürme çabaları Moskova'yı rahatsız ediyor. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T16:38+0300
2025-04-17T16:41+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Taurus seyir füzelerinin Rus tesislerine yönelik saldırılarda kullanılması halinde bunun Almanya'nın çatışmaya Kiev tarafında katıldığı anlamına geleceğini belirtti.Almanya'da gelecek ay parlamentoda yapılacak seçimlerden sonra başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'in Kırım Köprüsü'nü bombalama önerisi, Zaharova'nın tepkisiyle karşılaştı.Basın toplantısında konuşan Zaharova, "CDU liderinin aşağıdaki hususları anlamasının yararına olacağını düşünüyorum. Bu seyir füzelerinin Alman askerlerinin doğrudan yardımı olmadan ateşlenmesi mümkün olmadığından, Rusya'daki kritik ulaşım altyapısı tesislerine bunlara yapılacak saldırı, Almanya'nın çatışmalara Kiev rejimi safında doğrudan katıldığı şeklinde yorumlanacaktır" dedi.Merz'in Taurus füzelerinin vurabileceği hedef olarak doğrudan Kırım Köprüsü'nü örnek verdiğini de anımsatan Zaharova, Almanya'nın bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.Merz'in açıklamasına Medvedev de sert çıkmıştıAlmanya'da gelecek ay parlamentoda yapılacak seçimlerden sonra başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Merz, Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlamaya hazır olduğunu belirterek bunu Avrupalı müttefikleriyle koordinasyon içinde yapacağını kaydetmişti.Alman siyasetçi, Kırım Köprüsü'nün vurulması gerektiğini belirterek bunun Ukrayna'ya muharebe sahasında stratejik üstünlük sağlayacağını savunmuştu.Merz'in Kırım Köprüsü'nü bombalama önerisine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den sert tepki gelmişti.X hesabından açıklama yapan Medvedev, "Başbakan adayı Fritz Merz, Hitler'in Wehrmacht'ında (Nazi ordusu) görev yapan babasının anısıyla lanetlenmiş. Şimdi de Merz, Kırım Köprüsü'ne bir saldırı önerdi. İki kere düşün, Nazi!" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/alman-savunma-sirketi-rheinmetallden-kievi-uzecek-aciklama-1095467774.html
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haberler, avrupa, dmitriy medvedev, almanya, kiev, rusya, hristiyan demokrat birlik (cdu), kırım köprüsü, taurus, mariya zaharova
haberler, avrupa, dmitriy medvedev, almanya, kiev, rusya, hristiyan demokrat birlik (cdu), kırım köprüsü, taurus, mariya zaharova

Rusya'dan Almanya'ya Taurus seyir füzeleriyle ilgili uyarı

16:38 17.04.2025 (güncellendi: 16:41 17.04.2025)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoLa portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizini çözmeye yönelik girişimlerine rağmen Almanya'nın Kiev'i silahlandırmayı sürdürme çabaları Moskova'yı rahatsız ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Taurus seyir füzelerinin Rus tesislerine yönelik saldırılarda kullanılması halinde bunun Almanya'nın çatışmaya Kiev tarafında katıldığı anlamına geleceğini belirtti.

Almanya'da gelecek ay parlamentoda yapılacak seçimlerden sonra başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'in Kırım Köprüsü'nü bombalama önerisi, Zaharova'nın tepkisiyle karşılaştı.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, "CDU liderinin aşağıdaki hususları anlamasının yararına olacağını düşünüyorum. Bu seyir füzelerinin Alman askerlerinin doğrudan yardımı olmadan ateşlenmesi mümkün olmadığından, Rusya'daki kritik ulaşım altyapısı tesislerine bunlara yapılacak saldırı, Almanya'nın çatışmalara Kiev rejimi safında doğrudan katıldığı şeklinde yorumlanacaktır" dedi.

Merz'in Taurus füzelerinin vurabileceği hedef olarak doğrudan Kırım Köprüsü'nü örnek verdiğini de anımsatan Zaharova, Almanya'nın bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Merz'in açıklamasına Medvedev de sert çıkmıştı

Almanya'da gelecek ay parlamentoda yapılacak seçimlerden sonra başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Merz, Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlamaya hazır olduğunu belirterek bunu Avrupalı müttefikleriyle koordinasyon içinde yapacağını kaydetmişti.

Alman siyasetçi, Kırım Köprüsü'nün vurulması gerektiğini belirterek bunun Ukrayna'ya muharebe sahasında stratejik üstünlük sağlayacağını savunmuştu.

Merz'in Kırım Köprüsü'nü bombalama önerisine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den sert tepki gelmişti.

X hesabından açıklama yapan Medvedev, "Başbakan adayı Fritz Merz, Hitler'in Wehrmacht'ında (Nazi ordusu) görev yapan babasının anısıyla lanetlenmiş. Şimdi de Merz, Kırım Köprüsü'ne bir saldırı önerdi. İki kere düşün, Nazi!" ifadelerini kullanmıştı.
Tên lửa Taurus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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