https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/alman-savunma-sirketi-rheinmetallden-kievi-uzecek-aciklama-1095467774.html

Alman savunma şirketi Rheinmetall'den Kiev'i üzecek açıklama

Alman savunma şirketi Rheinmetall'den Kiev'i üzecek açıklama

Sputnik Türkiye

Almanya'nın daha önce Kiev'e sevk ettiği Taurus füzelerini bir kez daha göndermeye hazırlanması, ünlü Alman savunma şirketi tarafından da sahadaki gidişatı... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T13:13+0300

2025-04-17T13:13+0300

2025-04-17T13:13+0300

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Almanya'nın önde gelen savunma şirketlerinden Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Berlin'in Kiev'e yeniden göndermeyi planladığı Taurus seyir füzelerinin gidişatını değiştirecek güçte olmadığını itiraf etti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya yeni Taurus seyir füzeleri gönderme sinyali vermesini değerlendiren Papperger, Kiev'in hoşuna gitmeyecek bir açıklama yaptı.Papperger, "Taurus iyi bir füze, buna şüphe yok. Ancak Almanya'da bunlardan sadece birkaç yüz tane var. Birçoğu savaşa hazır bile değil. Yani çatışmada hiçbir şeyi değiştirmeyecek, Taurus gidişatı değiştirmeyecek" dedi.Rheinmetall CEO'su, İHA'ların da çatışmanın gidişatını değiştirebilecek kapasitede olmadığını kaydederek top mermisi sevkiyatının belirleyici önem taşıyabileceğini sözlerine ekledi.Almanya'da gelecek ay parlamentoda yapılacak seçimlerden sonra başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Merz, Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlamaya hazır olduğunu belirterek bunu Avrupalı müttefikleriyle koordinasyon içinde yapacağını kaydetmişti.Alman siyasetçi, Kırım Köprüsü'nün vurulması gerektiğini belirterek bunun Ukrayna'ya muharebe sahasında stratejik üstünlük sağlayacağını savunmuştu.Merz'in Kırım Köprüsü'nü bombalama önerisine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den sert tepki gelmişti.X hesabından açıklama yapan Medvedev, "Başbakan adayı Fritz Merz, Hitler'in Wehrmacht'ında (Nazi ordusu) görev yapan babasının anısıyla lanetlenmiş. Şimdi de Merz, Kırım Köprüsü'ne bir saldırı önerdi. İki kere düşün, Nazi!" ifadelerini kullanmıştı.

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haberler, avrupa, armin papperger, dmitriy medvedev, kiev, almanya, ukrayna, hristiyan demokrat birlik (cdu), taurus, kırım köprüsü, rheinmetall