https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusyada-en-etkili-kanser-ilaci-gelistirildi-dunyada-esi-benzeri-yok-1095453015.html

Rusya’da en etkili kanser ilacı geliştirildi: Dünyada eşi benzeri yok

Rusya’da en etkili kanser ilacı geliştirildi: Dünyada eşi benzeri yok

Sputnik Türkiye

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir ilaç şirketi arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Rusya’da geliştirilen yeni kanser ilacının... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T08:51+0300

2025-04-17T08:51+0300

2025-04-17T08:50+0300

sağlik

rusya

kanser

onkoloji

i̇laç

rusya sanayi ve ticaret bakanlığı

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Moskova’da bulunan Dokuzuncu Tahkim Temyiz Mahkemesi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir ilaç şirketi arasındaki anlaşmazlığa bakıldığı dava süreci sırasında, davalının geliştirdiği Afotif adlı kanser ilacının dünyada benzeri olmadığı sonucuna ulaştı. Sputnik, dava materyallerini inceledi.Mahkeme kararında, “Temyiz başvurusu değerlendirilirken, sözleşmenin yerine getirilmesi sonucunda dünyada benzeri olmayan ve hastalığın evresine bakılmaksızın onkolojik hastalıkların tedavisine olanak sağlayan bir ilaç geliştirildiği dikkate alındı” ifadesine yer verildi.Afotid ilacının halihazırda onkolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı, “gönüllüler üzerinde ilacın güvenliğinin kanıtlandığı ve bunun da dava dosyasında sunulan belgelerle teyit edildiği” belirtildi. Mahkeme, bu ilaçla klinik deneylerin yedi klinik merkezde yürütülmesine izin verildiğini kaydetti.Dava süreciRusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yeni ilaç üzerindeki çalışmaları geciktirdiği gerekçesiyle OOO Lina M şirketine yönelik tazminat davası açtı. Davacı, klinik deneyleri içeren 4. Ar-Ge aşamasının tamamlanmasındaki gecikmenin 6 yılı aştığını iddia etti.Kasım ayında, Moskova Tahkim Mahkemesi iki taraf arasındaki sözleşmeyi iptal ederek davalının 117 milyon ruble (yaklaşık 54 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi. Bu karar her iki tarafça da temyiz edildi.Temyiz mahkemesi tazminatı 14 milyon rubleye (yaklaşık 6.5 milyon TL) düşürdü. Mahkeme, gecikmenin objektif nedenlerden kaynaklandığını kabul etti. Davalıya, klinik deneyler için gereken iznin geç verildiği, daha sonra Kovid-19 pandemisi sırasında, gönüllülerin işe alınmasının yasaklanması nedeniyle deneyler askıya alındığı, ardından yaptırımlar nedeniyle cihaz ve ekipman alımında sorunların yaşandığı kaydedildi.Sonuç olarak, Temyiz Mahkemesi sadece tazminat miktarını düşürmekle kalmadı, aynı zamanda “davalının toplum için sosyal öneme sahip bir ilaç geliştirdiği” sonucuna vardı.

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rusya, kanser, onkoloji, i̇laç, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı