Rusya’da en etkili kanser ilacı geliştirildi: Dünyada eşi benzeri yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BAE, Ahmed eş-Şera ile İsrail’i barıştırma rolünü üstlenmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusyada-en-etkili-kanser-ilaci-gelistirildi-dunyada-esi-benzeri-yok-1095453015.html
Rusya’da en etkili kanser ilacı geliştirildi: Dünyada eşi benzeri yok
Rusya’da en etkili kanser ilacı geliştirildi: Dünyada eşi benzeri yok
Sputnik Türkiye
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir ilaç şirketi arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Rusya’da geliştirilen yeni kanser ilacının... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T08:51+0300
2025-04-17T08:50+0300
sağlik
rusya
kanser
onkoloji
i̇laç
rusya sanayi ve ticaret bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101373/67/1013736786_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_b5c0497678d40e5b3d15bb41527a4a1c.jpg
Moskova’da bulunan Dokuzuncu Tahkim Temyiz Mahkemesi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir ilaç şirketi arasındaki anlaşmazlığa bakıldığı dava süreci sırasında, davalının geliştirdiği Afotif adlı kanser ilacının dünyada benzeri olmadığı sonucuna ulaştı. Sputnik, dava materyallerini inceledi.Mahkeme kararında, “Temyiz başvurusu değerlendirilirken, sözleşmenin yerine getirilmesi sonucunda dünyada benzeri olmayan ve hastalığın evresine bakılmaksızın onkolojik hastalıkların tedavisine olanak sağlayan bir ilaç geliştirildiği dikkate alındı” ifadesine yer verildi.Afotid ilacının halihazırda onkolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı, “gönüllüler üzerinde ilacın güvenliğinin kanıtlandığı ve bunun da dava dosyasında sunulan belgelerle teyit edildiği” belirtildi. Mahkeme, bu ilaçla klinik deneylerin yedi klinik merkezde yürütülmesine izin verildiğini kaydetti.Dava süreciRusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yeni ilaç üzerindeki çalışmaları geciktirdiği gerekçesiyle OOO Lina M şirketine yönelik tazminat davası açtı. Davacı, klinik deneyleri içeren 4. Ar-Ge aşamasının tamamlanmasındaki gecikmenin 6 yılı aştığını iddia etti.Kasım ayında, Moskova Tahkim Mahkemesi iki taraf arasındaki sözleşmeyi iptal ederek davalının 117 milyon ruble (yaklaşık 54 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi. Bu karar her iki tarafça da temyiz edildi.Temyiz mahkemesi tazminatı 14 milyon rubleye (yaklaşık 6.5 milyon TL) düşürdü. Mahkeme, gecikmenin objektif nedenlerden kaynaklandığını kabul etti. Davalıya, klinik deneyler için gereken iznin geç verildiği, daha sonra Kovid-19 pandemisi sırasında, gönüllülerin işe alınmasının yasaklanması nedeniyle deneyler askıya alındığı, ardından yaptırımlar nedeniyle cihaz ve ekipman alımında sorunların yaşandığı kaydedildi.Sonuç olarak, Temyiz Mahkemesi sadece tazminat miktarını düşürmekle kalmadı, aynı zamanda “davalının toplum için sosyal öneme sahip bir ilaç geliştirdiği” sonucuna vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kalbin-sessiz-dusmani-belirti-vermeden-oldurebilir-aniden-aort-yirtilmasi-yasama-riski-olanlar-1095452235.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101373/67/1013736786_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4d6898b598332c05b14c92d0dc8d2522.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kanser, onkoloji, i̇laç, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı
rusya, kanser, onkoloji, i̇laç, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı

Rusya’da en etkili kanser ilacı geliştirildi: Dünyada eşi benzeri yok

08:51 17.04.2025
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Multimedya arşivine gidinBilim insanları-tedavi
Bilim insanları-tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir ilaç şirketi arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Rusya’da geliştirilen yeni kanser ilacının dünyada benzeri olmadığı sonucuna vardı.
Moskova’da bulunan Dokuzuncu Tahkim Temyiz Mahkemesi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir ilaç şirketi arasındaki anlaşmazlığa bakıldığı dava süreci sırasında, davalının geliştirdiği Afotif adlı kanser ilacının dünyada benzeri olmadığı sonucuna ulaştı. Sputnik, dava materyallerini inceledi.
Mahkeme kararında, “Temyiz başvurusu değerlendirilirken, sözleşmenin yerine getirilmesi sonucunda dünyada benzeri olmayan ve hastalığın evresine bakılmaksızın onkolojik hastalıkların tedavisine olanak sağlayan bir ilaç geliştirildiği dikkate alındı” ifadesine yer verildi.
Afotid ilacının halihazırda onkolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı, “gönüllüler üzerinde ilacın güvenliğinin kanıtlandığı ve bunun da dava dosyasında sunulan belgelerle teyit edildiği” belirtildi. Mahkeme, bu ilaçla klinik deneylerin yedi klinik merkezde yürütülmesine izin verildiğini kaydetti.

Dava süreci

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yeni ilaç üzerindeki çalışmaları geciktirdiği gerekçesiyle OOO Lina M şirketine yönelik tazminat davası açtı. Davacı, klinik deneyleri içeren 4. Ar-Ge aşamasının tamamlanmasındaki gecikmenin 6 yılı aştığını iddia etti.
Kasım ayında, Moskova Tahkim Mahkemesi iki taraf arasındaki sözleşmeyi iptal ederek davalının 117 milyon ruble (yaklaşık 54 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi. Bu karar her iki tarafça da temyiz edildi.
Temyiz mahkemesi tazminatı 14 milyon rubleye (yaklaşık 6.5 milyon TL) düşürdü. Mahkeme, gecikmenin objektif nedenlerden kaynaklandığını kabul etti. Davalıya, klinik deneyler için gereken iznin geç verildiği, daha sonra Kovid-19 pandemisi sırasında, gönüllülerin işe alınmasının yasaklanması nedeniyle deneyler askıya alındığı, ardından yaptırımlar nedeniyle cihaz ve ekipman alımında sorunların yaşandığı kaydedildi.
Sonuç olarak, Temyiz Mahkemesi sadece tazminat miktarını düşürmekle kalmadı, aynı zamanda “davalının toplum için sosyal öneme sahip bir ilaç geliştirdiği” sonucuna vardı.
ABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
SAĞLIK
Kalbin sessiz düşmanı belirti vermeden öldürebilir: Aniden aort yırtılması yaşama riski olanlar kimler?
08:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала