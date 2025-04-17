https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-yuksek-mahkemesi-talibanin-faaliyet-yasagini-askiyaaldi-1095474670.html
Rusya Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın faaliyet yasağını askıya aldı
Rusya Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın faaliyet yasağını askıya aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın Taliban hareketinin Rusya'daki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınması için yaptığı idari başvuruyu kabul etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T16:27+0300
2025-04-17T16:27+0300
2025-04-17T16:27+0300
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Rusya Yüksek Mahkemesi Taliban'ın ülkedeki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasına karar verirken söz konusu bu kararın derhal yürürlüğe gireceği kaydedildiMahkeme kararı, “Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla, terörist olarak tanınan örgütlerin birleşik federal listesinde yer alan Taliban hareketinin faaliyetlerine yönelik daha önce konulan yasak askıya alınmıştır” cümlesiyle duyurdu.Savcılık'tan yapılan açıklamada, “Mahkemeye yapılan başvurunun yasal dayanağı, geçen yıl Aralık ayında Rusya İdari Usul Kanunu ve ‘Terörle Mücadele’ Federal Kanununda yapılan değişikliklerdir” denildi.Açıklama şu cümleler ile devam etti:Geçen yıl Aralık ayında Rusya bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapan bir yasayı kabul etmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bu belgenin belirli bir örgütün terörist statüsünün askıya alınmasına yönelik bir mekanizma içerdiğini ve bunun Taliban'a da uygulanabileceğini kaydetmişti.Rusya Yüksek Mahkemesi 14 Şubat 2003 tarihinde Taliban hareketinin terörist bir örgüt olarak tanınmasına karar vermiş ve örgütün faaliyetleri Rusya'da yasaklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/taliban-rusyanin-batinin-baskisini-etkisizlestirmeye-yardimci-olmasini-bekliyoruz-1090823023.html
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rusya, taliban, rusya yüksek mahkemesi, rusya dışişleri bakanlığı, terör listesi
Rusya Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın faaliyet yasağını askıya aldı
Rusya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın Taliban hareketinin Rusya'daki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınması için yaptığı idari başvuruyu kabul etti.
Rusya Yüksek Mahkemesi Taliban'ın ülkedeki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasına karar verirken söz konusu bu kararın derhal yürürlüğe gireceği kaydedildi
Mahkeme kararı, “Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla, terörist olarak tanınan örgütlerin birleşik federal listesinde yer alan Taliban hareketinin faaliyetlerine yönelik daha önce konulan yasak askıya alınmıştır” cümlesiyle duyurdu.
Savcılık'tan yapılan açıklamada, “Mahkemeye yapılan başvurunun yasal dayanağı, geçen yıl Aralık ayında Rusya İdari Usul Kanunu ve ‘Terörle Mücadele’ Federal Kanununda yapılan değişikliklerdir” denildi.
Açıklama şu cümleler ile devam etti:
Bu değişiklikler terörizmi teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme ya da Rusya'nın çıkarlarına karşı terör suçları işlemeye yönelik faaliyetlerin durdurulması halinde, bir terör örgütüne yönelik yasağın askıya alınmasına izin vermektedir.
Geçen yıl Aralık ayında Rusya bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapan bir yasayı kabul etmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bu belgenin belirli bir örgütün terörist statüsünün askıya alınmasına yönelik bir mekanizma içerdiğini ve bunun Taliban'a da uygulanabileceğini kaydetmişti.
Rusya Yüksek Mahkemesi 14 Şubat 2003 tarihinde Taliban hareketinin terörist bir örgüt olarak tanınmasına karar vermiş ve örgütün faaliyetleri Rusya'da yasaklamıştı.