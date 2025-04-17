https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-ve-katar-yeni-yatirim-platformuna-iliskin-anlasma-imzaladi-1095477870.html
Rusya ve Katar yeni yatırım platformuna ilişkin anlaşma imzaladı
Rusya ve Katar yeni yatırım platformuna ilişkin anlaşma imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Katar 2 milyar dolar tutarında yeni bir yatırım platformu oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzaladı. İmza töreni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T18:32+0300
2025-04-17T18:32+0300
2025-04-17T18:30+0300
dünya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriev
katar yatırım otoritesi
rusya
katar
qia
anlaşma
yatırım
şeyh temim bin hamad al sani
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’undan (RDIF) yapılan açıklamada, “RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) İcra Direktörü Mohammed Seif Al-Suwaidi 2 milyar dolarlık yeni bir Rus-Katar platformunun oluşturulmasına ilişkin ortaklık anlaşması imzaladı” denildi.Katar'ın egemen varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi ile ortaklığın, teknoloji, sağlık, maden çıkarma ve karşılıklı ilgi duyulan diğer sektörlerdeki projelere yatırım yapmaya odaklanılarak genişletildiği belirtildi.Açıklamada, 2014 yılında RDIF ve Katar Yatırım Otoritesi’nin 4 milyar dolarlık sermaye hacmiyle ilk ortak yatırım platformunu başlattıkları anısatılarak, bugüne kadar bu platform aracılığıyla Rusya'da finans ve bankacılık hizmetleri, yapay zeka, metal madenciliği, lojistik, taşımacılık ve diğer birçok alanda çeşitli projelere yatırımlar yapıldığı kaydedildi.RDIF Başkanı Kirill Dmitriev’in fonlar arasındaki işbirliğinin genişlemesinin önemine vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelerine yer verildi:Rusya ve Katar arasında imzalanan diğer belgeler şöyle:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında Kremlin'de iki buçuk saatten fazla süren görüşme gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-lideri-vladimir-putin-katar-emiri-el-saniyi-kremlinde-kabul-etti-1095471130.html
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rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriev, katar yatırım otoritesi, rusya, katar, qia, anlaşma, yatırım, şeyh temim bin hamad al sani, vladimir putin, kremlin
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriev, katar yatırım otoritesi, rusya, katar, qia, anlaşma, yatırım, şeyh temim bin hamad al sani, vladimir putin, kremlin
Rusya ve Katar yeni yatırım platformuna ilişkin anlaşma imzaladı
Rusya ve Katar 2 milyar dolar tutarında yeni bir yatırım platformu oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzaladı. İmza töreni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Sani arasındaki görüşmenin ardından gerçekleşti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’undan (RDIF) yapılan açıklamada, “RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) İcra Direktörü Mohammed Seif Al-Suwaidi 2 milyar dolarlık yeni bir Rus-Katar platformunun oluşturulmasına ilişkin ortaklık anlaşması imzaladı” denildi.
Katar'ın egemen varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi ile ortaklığın, teknoloji, sağlık, maden çıkarma ve karşılıklı ilgi duyulan diğer sektörlerdeki projelere yatırım yapmaya odaklanılarak genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, 2014 yılında RDIF ve Katar Yatırım Otoritesi’nin 4 milyar dolarlık sermaye hacmiyle ilk ortak yatırım platformunu başlattıkları anısatılarak, bugüne kadar bu platform aracılığıyla Rusya'da finans ve bankacılık hizmetleri, yapay zeka, metal madenciliği, lojistik, taşımacılık ve diğer birçok alanda çeşitli projelere yatırımlar yapıldığı kaydedildi.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriev’in fonlar arasındaki işbirliğinin genişlemesinin önemine vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelerine yer verildi:
Egemen varlık fonlarımız arasında önemli bir işbirliği potansiyeli görüyoruz. Bu ortaklık Rus şirketleri için Ortadoğu pazarlarında yeni fırsatlar yaratacak ve Katarlı işletmelerin Rusya pazarına girmelerini destekleyerek yapıcı etkileşim için güvenilir bir köprü oluşturacaktır.
Rusya ve Katar arasında imzalanan diğer belgeler şöyle:
Sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve tıp bilimi alanlarında işbirliğine ilişkin anlaşma.
İki devletin maliye bakanlıkları arasında kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı.
Fiziksel kültür ve spor alanında mutabakat zaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında Kremlin'de iki buçuk saatten fazla süren görüşme gerçekleşti.