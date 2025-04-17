https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-ve-katar-yeni-yatirim-platformuna-iliskin-anlasma-imzaladi-1095477870.html

Rusya ve Katar yeni yatırım platformuna ilişkin anlaşma imzaladı

Rusya ve Katar yeni yatırım platformuna ilişkin anlaşma imzaladı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Katar 2 milyar dolar tutarında yeni bir yatırım platformu oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzaladı. İmza töreni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T18:32+0300

2025-04-17T18:32+0300

2025-04-17T18:30+0300

dünya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriev

katar yatırım otoritesi

rusya

katar

qia

anlaşma

yatırım

şeyh temim bin hamad al sani

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’undan (RDIF) yapılan açıklamada, “RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) İcra Direktörü Mohammed Seif Al-Suwaidi 2 milyar dolarlık yeni bir Rus-Katar platformunun oluşturulmasına ilişkin ortaklık anlaşması imzaladı” denildi.Katar'ın egemen varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi ile ortaklığın, teknoloji, sağlık, maden çıkarma ve karşılıklı ilgi duyulan diğer sektörlerdeki projelere yatırım yapmaya odaklanılarak genişletildiği belirtildi.Açıklamada, 2014 yılında RDIF ve Katar Yatırım Otoritesi’nin 4 milyar dolarlık sermaye hacmiyle ilk ortak yatırım platformunu başlattıkları anısatılarak, bugüne kadar bu platform aracılığıyla Rusya'da finans ve bankacılık hizmetleri, yapay zeka, metal madenciliği, lojistik, taşımacılık ve diğer birçok alanda çeşitli projelere yatırımlar yapıldığı kaydedildi.RDIF Başkanı Kirill Dmitriev’in fonlar arasındaki işbirliğinin genişlemesinin önemine vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelerine yer verildi:Rusya ve Katar arasında imzalanan diğer belgeler şöyle:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında Kremlin'de iki buçuk saatten fazla süren görüşme gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-lideri-vladimir-putin-katar-emiri-el-saniyi-kremlinde-kabul-etti-1095471130.html

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