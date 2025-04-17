Rusya lideri Vladimir Putin, Katar Emiri El Sani’yi Kremlin’de kabul etti

Elbette bugün sıcak noktalarla ilgili konuları da tartışmak çok önemli. Katar'ın İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için çok ciddi çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki sizin de dahil olduğunuz, ortaya konulan girişimler hayata geçirilmedi, Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor ve bu da günümüzün bir trajedisi, çok ciddi bir trajedisidir. Biz de aynı sizin gibi uzun vadeli bir çözümün ancak ve ancak Birleşmiş Milletler kararına istinaden sağlanabileceğine inanıyoruz, bu konudaki tutumumuz örtüşüyor. Bu, her şeyden önce iki tam teşekküllü devletin kurulmasıyla ilgilidir, bu durumda elbette Filistin devletinin kurulmasını kastediyorum.