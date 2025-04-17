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Rusya lideri Vladimir Putin, Katar Emiri El Sani’yi Kremlin’de kabul etti
Rusya lideri Vladimir Putin, Katar Emiri El Sani’yi Kremlin’de kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşme Kremlin'de başladı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T14:14+0300
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dünya
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vladimir putin
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haberler
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Putin, El Sani’ye Suriye halkına insani yardım da dahil olmak üzere yardım sağlanması konusunu istişare etmelerini önerdi. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalmasını sağlamak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.Rus lider, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne de değinerek, şunları söyledi:El Sani, Putin'e Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'nın daha önce kendisiyle yaptığı görüşmede, Moskova ile Şam arasındaki iş birliğini sürdürme niyetini dile getirdiğini ifade etti.Rus lider Putin ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov da katıldı.
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rusya, vladimir putin, kremlin, katar, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, haberler, görüşme, ahmed eş-şara, suriye, moskova, kremlin
rusya, vladimir putin, kremlin, katar, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, haberler, görüşme, ahmed eş-şara, suriye, moskova, kremlin

Rusya lideri Vladimir Putin, Katar Emiri El Sani’yi Kremlin’de kabul etti

14:14 17.04.2025 (güncellendi: 15:08 17.04.2025)
© Sputnik / Григорий СысоевPutin-Katar Emiri
Putin-Katar Emiri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşme Kremlin'de başladı.
Putin, El Sani’ye Suriye halkına insani yardım da dahil olmak üzere yardım sağlanması konusunu istişare etmelerini önerdi. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalmasını sağlamak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Suriye'deki durum ile ilgili gelişmeleri de görüşmüştük. Bu da bizim için büyük bir önem taşıyor. Biz öncelikle Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak korunmasını sağlamak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ayrıca, Suriye halkına insani yardım da dahil olmak üzere yardım sağlama olanaklarını da sizinle görüşmek istiyoruz. Orada hem güvenliğin sağlanması açısından, hem siyasi, hem de ekonomik olmak üzere çok fazla sorun var.

Rus lider, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne de değinerek, şunları söyledi:

Elbette bugün sıcak noktalarla ilgili konuları da tartışmak çok önemli. Katar'ın İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için çok ciddi çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki sizin de dahil olduğunuz, ortaya konulan girişimler hayata geçirilmedi, Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor ve bu da günümüzün bir trajedisi, çok ciddi bir trajedisidir. Biz de aynı sizin gibi uzun vadeli bir çözümün ancak ve ancak Birleşmiş Milletler kararına istinaden sağlanabileceğine inanıyoruz, bu konudaki tutumumuz örtüşüyor. Bu, her şeyden önce iki tam teşekküllü devletin kurulmasıyla ilgilidir, bu durumda elbette Filistin devletinin kurulmasını kastediyorum.

El Sani, Putin'e Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'nın daha önce kendisiyle yaptığı görüşmede, Moskova ile Şam arasındaki iş birliğini sürdürme niyetini dile getirdiğini ifade etti.
Rus lider Putin ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov da katıldı.
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