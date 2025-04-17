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Kremlin: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da bir araya gelecek
Kremlin: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Moskova’da bir araya gelecekleri bildirildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T00:53+0300
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dünya
kremlin
vladimir putin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moskova’da bir araya geleceği, liderlerin Moskova ve Doha arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra, Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki durumu ele alacakları belirtildi.Açıklamada “Ticaret, ekonomi ve insani alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda Rusya-Katar iş birliğinin güncel konularının yanı sıra uluslararası gündemde yer alan bir dizi önemli konunun ele alınması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani 17 Nisan'da Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
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kremlin, vladimir putin
kremlin, vladimir putin

Kremlin: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da bir araya gelecek

00:53 17.04.2025
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Multimedya arşivine gidinKremlin Sarayı, Kızıl Meydan
Kremlin Sarayı, Kızıl Meydan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Moskova’da bir araya gelecekleri bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moskova’da bir araya geleceği, liderlerin Moskova ve Doha arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra, Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki durumu ele alacakları belirtildi.
Açıklamada Ticaret, ekonomi ve insani alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda Rusya-Katar iş birliğinin güncel konularının yanı sıra uluslararası gündemde yer alan bir dizi önemli konunun ele alınması planlanıyor ifadelerine yer verildi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani 17 Nisan'da Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga (EEF 2024) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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