https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-putin-ve-katar-emiri-al-sani-moskovada-bir-araya-gelecek-1095448653.html

Kremlin: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da bir araya gelecek

Kremlin: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Moskova’da bir araya gelecekleri bildirildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T00:53+0300

2025-04-17T00:53+0300

2025-04-17T00:52+0300

dünya

kremlin

vladimir putin

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moskova’da bir araya geleceği, liderlerin Moskova ve Doha arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra, Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki durumu ele alacakları belirtildi.Açıklamada “Ticaret, ekonomi ve insani alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda Rusya-Katar iş birliğinin güncel konularının yanı sıra uluslararası gündemde yer alan bir dizi önemli konunun ele alınması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani 17 Nisan'da Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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