https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-enerji-tesislerine-yonelik-saldirilara-iliskin-moratoryum-konusunda-bmgkden-toplanti-talep-1095481801.html

Rusya: Enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryum konusunda BMGK’den toplantı talep ettik

Rusya: Enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryum konusunda BMGK’den toplantı talep ettik

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryum konusunda... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T21:52+0300

2025-04-17T21:52+0300

2025-04-17T21:50+0300

dünya

dmitriy polyanskiy

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

i̇stişare

donald trump

moratoryum

new york

moskova

ukrayna

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryum konusunda 17 Nisan'da kapalı istişareler yapılmasını talep ettiğini belirtti.Polyanskiy, “ABD Başkanı Donald Trump tarafından 18 Mart'ta önerilen ve Rus tarafınca titizlikle riayet edilen, Rusya ve Ukrayna enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük moratoryumun sonucunu görüşmek üzere bugün, 17 Nisan'da BMGK'da (Ukrayna'nın katılımı olmaksızın) kapalı istişareler yapılmasını talep ettik. Toplantı New York saatiyle 16:30'da (Moskova saatiyle 23:30) başlayacak ve sonuçların ardından basına açıklama yapılacaktır” ifadelerini kullandı.Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının karşılıklı olarak enerji altyapı tesislerine 30 gün süreyle saldırı düzenlememesi yönünde bir öneri sunduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu girişimi desteklediğini bildirmişti.Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması önerisini destekleyeceğini söylemişti. Ancak ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejiminin Kuban bölgesindeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in ihlallerine rağmen Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaktan kaçındığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kiev-rejimi-enerji-tesislerine-saldirmama-mutabakatini-107-kez-ihlal-etti-1095477705.html

new york

moskova

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), i̇stişare, donald trump, moratoryum, new york, moskova, ukrayna, rusya, kremlin, vladimir putin, vladimir zelenskiy