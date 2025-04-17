https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kiev-rejimi-enerji-tesislerine-saldirmama-mutabakatini-107-kez-ihlal-etti-1095477705.html

Kiev rejimi, enerji tesislerine saldırmama mutabakatını 107 kez ihlal etti

Kiev rejimi, enerji tesislerine saldırmama mutabakatını 107 kez ihlal etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma kararını, mutabakata varıldığı 18 Mart'tan bu yana 107 kez ihlal etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T18:45+0300

2025-04-17T18:45+0300

2025-04-17T18:45+0300

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vladimir zelenskiy

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy’in mutabakata uyulacağını ilan etmesinin ardından Ukrayna ordusunun Rusya’daki enerji tesislerine saldırmadığı tek bir gün olmadı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın enerji tesislerine düzenlediği saldırıların yerleri, Sputnik'in infografiğinde.

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i̇nfografi̇k, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, enerji, инфографика, kiev, ukrayna ordusu