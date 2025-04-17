https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kiev-rejimi-enerji-tesislerine-saldirmama-mutabakatini-107-kez-ihlal-etti-1095477705.html
Kiev rejimi, enerji tesislerine saldırmama mutabakatını 107 kez ihlal etti
Kiev rejimi, enerji tesislerine saldırmama mutabakatını 107 kez ihlal etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma kararını, mutabakata varıldığı 18 Mart'tan bu yana 107 kez ihlal etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T18:45+0300
2025-04-17T18:45+0300
2025-04-17T18:45+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
vladimir zelenskiy
enerji
kiev
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095477204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37ec5ff90efdd1692b25842acb5508b1.png
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy’in mutabakata uyulacağını ilan etmesinin ardından Ukrayna ordusunun Rusya’daki enerji tesislerine saldırmadığı tek bir gün olmadı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın enerji tesislerine düzenlediği saldırıların yerleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095477204_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5e683d1fc7bc1c48aecedb090b47880c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, enerji, инфографика, kiev, ukrayna ordusu
i̇nfografi̇k, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, enerji, инфографика, kiev, ukrayna ordusu
Kiev rejimi, enerji tesislerine saldırmama mutabakatını 107 kez ihlal etti
Ukrayna ordusu, enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma kararını, mutabakata varıldığı 18 Mart'tan bu yana 107 kez ihlal etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy’in mutabakata uyulacağını ilan etmesinin ardından Ukrayna ordusunun Rusya’daki enerji tesislerine saldırmadığı tek bir gün olmadı.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın enerji tesislerine düzenlediği saldırıların yerleri, Sputnik'in infografiğinde.