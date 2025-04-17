https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ile-rubio-telefonda-gorustu-1095481970.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Rubio telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Rubio telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T22:22+0300
2025-04-17T22:22+0300
2025-04-17T22:20+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
marco rubio
telefon görüşmesi
abd
steve witkoff
ukrayna
fransa
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.Rubio’nun görüşmede Lavrov’u ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Ukrayna, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.Temasların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff ile St. Petersburg'da yaptığı son görüşme de dahil olmak üzere Washington ve Moskova arasında yapılan istişarelerin konuları doğrultusunda gerçekleştiği vurgulandı.Lavrov’un Moskova'nın Ukrayna krizinin temel nedenlerinin kesin bir şekilde ortadan kaldırmak üzere ABD'li muhataplarıyla birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu yinelediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/lavrov-rusya-abd-arasindaki-ukrayna-anlasmasinin-durumu-hakkinda-gorustu--1095388551.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, abd, steve witkoff, ukrayna, fransa, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, abd, steve witkoff, ukrayna, fransa, rusya
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Rubio telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Rubio’nun görüşmede Lavrov’u ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Ukrayna, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.
Temasların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff ile St. Petersburg'da yaptığı son görüşme de dahil olmak üzere Washington ve Moskova arasında yapılan istişarelerin konuları doğrultusunda gerçekleştiği vurgulandı.
Lavrov’un Moskova'nın Ukrayna krizinin temel nedenlerinin kesin bir şekilde ortadan kaldırmak üzere ABD'li muhataplarıyla birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu yinelediği belirtildi.