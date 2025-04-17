https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ile-rubio-telefonda-gorustu-1095481970.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Rubio telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Rubio telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T22:22+0300

2025-04-17T22:22+0300

2025-04-17T22:20+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

marco rubio

telefon görüşmesi

abd

steve witkoff

ukrayna

fransa

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.Rubio’nun görüşmede Lavrov’u ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Ukrayna, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.Temasların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff ile St. Petersburg'da yaptığı son görüşme de dahil olmak üzere Washington ve Moskova arasında yapılan istişarelerin konuları doğrultusunda gerçekleştiği vurgulandı.Lavrov’un Moskova'nın Ukrayna krizinin temel nedenlerinin kesin bir şekilde ortadan kaldırmak üzere ABD'li muhataplarıyla birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu yinelediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/lavrov-rusya-abd-arasindaki-ukrayna-anlasmasinin-durumu-hakkinda-gorustu--1095388551.html

ukrayna

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, abd, steve witkoff, ukrayna, fransa, rusya