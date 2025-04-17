https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-disisleri-afganistan-buyuk-enerji-projelerinin-hayata-gecirilmesinde-bir-baglanti-noktasi-1095480410.html
Rusya Dışişleri: Afganistan büyük enerji projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası olabilir
Rusya Dışişleri: Afganistan büyük enerji projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın eşsiz jeostratejik konumuyla gelecekte büyük enerji ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T20:09+0300
2025-04-17T20:09+0300
2025-04-17T20:08+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
afganistan
taliban
enerji projeleri
altyapı
moskova
kabil
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Bakanlık, Taliban hareketine yönelik yasağın askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, eşsiz bir jeostratejik konuma sahip olan Afganistan'ın gelecekte büyük enerji ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir halka haline gelebileceğini kaydetti.Açıklamada “Afganistan'ın, eşsiz jeostratejik konumuyla, gelecekte büyük enerji ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası olma potansiyeline sahip olduğu açık” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Moskova'nın Kabil ile ticaret, iş ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye özel bir önem verme arzusunda olduğu belirtildi.Daha önce Rusya Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın ülkedeki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasına karar vermişti. Geçen yıl Aralık ayında Rusya bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapan bir yasayı kabul etmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bu belgenin belirli bir örgütün terörist statüsünün askıya alınmasına yönelik bir mekanizma içerdiğini ve bunun Taliban'a da uygulanabileceğini kaydetmişti.Rusya Yüksek Mahkemesi 14 Şubat 2003 tarihinde Taliban hareketinin terörist bir örgüt olarak tanınmasına karar vermiş ve örgütün faaliyetleri Rusya'da yasaklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-yuksek-mahkemesi-talibanin-faaliyet-yasagini-askiyaaldi-1095474670.html
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rusya dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, enerji projeleri, altyapı, moskova, kabil, rusya yüksek mahkemesi
rusya dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, enerji projeleri, altyapı, moskova, kabil, rusya yüksek mahkemesi
Rusya Dışişleri: Afganistan büyük enerji projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın eşsiz jeostratejik konumuyla gelecekte büyük enerji ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Bakanlık, Taliban hareketine yönelik yasağın askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, eşsiz bir jeostratejik konuma sahip olan Afganistan'ın gelecekte büyük enerji ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir halka haline gelebileceğini kaydetti.
Açıklamada “Afganistan'ın, eşsiz jeostratejik konumuyla, gelecekte büyük enerji ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde bir bağlantı noktası olma potansiyeline sahip olduğu açık” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Moskova'nın Kabil ile ticaret, iş ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye özel bir önem verme arzusunda olduğu belirtildi.
Daha önce Rusya Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın ülkedeki faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasına karar vermişti.
Geçen yıl Aralık ayında Rusya bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapan bir yasayı kabul etmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bu belgenin belirli bir örgütün terörist statüsünün askıya alınmasına yönelik bir mekanizma içerdiğini ve bunun Taliban'a da uygulanabileceğini kaydetmişti.
Rusya Yüksek Mahkemesi 14 Şubat 2003 tarihinde Taliban hareketinin terörist bir örgüt olarak tanınmasına karar vermiş ve örgütün faaliyetleri Rusya'da yasaklamıştı.