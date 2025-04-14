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Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri açıklandı: Türkiye'den bir i̇sim listede
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri açıklandı: Türkiye'den bir i̇sim listede
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri listesi güncellendi. Atletico Madrid'in başında bulunan Diego Simeone, yıllık 25,9 milyon sterlin ile... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T07:38+0300
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spor
atletico madrid
pep guardiola
jurgen klopp
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manchester city
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yıllık 25,9 milyon sterlinlik kazancıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Simeone'nin bu yüksek maaşı, kulüp yönetimi tarafından maddi bir yük olarak değerlendiriliyor.Pep Guardiola ve Jurgen Klopp i̇lk üçteManchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, yıllık 20 milyon sterlinlik geliriyle ikinci sırada bulunuyor. Liverpool'un başındaki Jurgen Klopp ise 17 milyon sterlinlik kazancıyla üçüncü sırada yer alıyor.​Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho da listedeReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıllık 14 milyon sterlinlik geliriyle dördüncü sırada yer alırken, döneminde Roma'nın başındaki Jose Mourinho 13 milyon sterlinlik kazancıyla beşinci sırada bulunuyor.​Massimiliano Allegri Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, listede altıncı sırada bulunuyor. Allegri'nin yıllık 12,5 milyon sterlin geliri, Serie A'nın en yüksek maaşlarından biri olmasını sağlıyor.Thomas Tuchel Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, yıllık 11,5 milyon sterlin kazancıyla yedinci sırada yer alıyor. Tuchel’in Almanya’daki başarılı kariyeri ve Avrupa'daki tecrübesi, maaşını da etkiliyor.Mauricio Pochettino Chelsea’nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıllık 10 milyon sterlin ile listede sekizinci sırada bulunuyor. Premier Lig’deki rekabetin yüksek maaşlara yansıdığı bir başka örnek.Erik ten Hag Dokuzuncu sıradaki isim, Manchester United’ın hocası Erik ten Hag. Hollandalı çalıştırıcı, yıllık 9 milyon sterlin kazanıyor ve Premier Lig’in en çok kazanan teknik adamları arasında yer alıyor.Türkiye'den bir i̇sim: Fatih TerimListede Türkiye'den de bir isim yer aldı. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yıllık 5 milyon sterlinlik geliriyle listede kendine yer buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/real-madrid-alavesi-1-0-yendi-macta-arda-guler-oynadi-mbappe-kirmizi-kart-gordu-1095360425.html
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atletico madrid, pep guardiola, jurgen klopp, almanya, manchester city, real madrid, juventus, roma
atletico madrid, pep guardiola, jurgen klopp, almanya, manchester city, real madrid, juventus, roma

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri açıklandı: Türkiye'den bir i̇sim listede

07:38 14.04.2025 (güncellendi: 08:46 14.04.2025)
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri listesi güncellendi. Atletico Madrid'in başında bulunan Diego Simeone, yıllık 25,9 milyon sterlin ile zirvede yer aldı. Listede Türkiye'den de bir isim yer aldı.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yıllık 25,9 milyon sterlinlik kazancıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Simeone'nin bu yüksek maaşı, kulüp yönetimi tarafından maddi bir yük olarak değerlendiriliyor.

Pep Guardiola ve Jurgen Klopp i̇lk üçte

Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, yıllık 20 milyon sterlinlik geliriyle ikinci sırada bulunuyor. Liverpool'un başındaki Jurgen Klopp ise 17 milyon sterlinlik kazancıyla üçüncü sırada yer alıyor.​

Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho da listede

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıllık 14 milyon sterlinlik geliriyle dördüncü sırada yer alırken, döneminde Roma'nın başındaki Jose Mourinho 13 milyon sterlinlik kazancıyla beşinci sırada bulunuyor.​

Massimiliano Allegri

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, listede altıncı sırada bulunuyor. Allegri'nin yıllık 12,5 milyon sterlin geliri, Serie A'nın en yüksek maaşlarından biri olmasını sağlıyor.

Thomas Tuchel

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, yıllık 11,5 milyon sterlin kazancıyla yedinci sırada yer alıyor. Tuchel’in Almanya’daki başarılı kariyeri ve Avrupa'daki tecrübesi, maaşını da etkiliyor.

Mauricio Pochettino

Chelsea’nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıllık 10 milyon sterlin ile listede sekizinci sırada bulunuyor. Premier Lig’deki rekabetin yüksek maaşlara yansıdığı bir başka örnek.

Erik ten Hag

Dokuzuncu sıradaki isim, Manchester United’ın hocası Erik ten Hag. Hollandalı çalıştırıcı, yıllık 9 milyon sterlin kazanıyor ve Premier Lig’in en çok kazanan teknik adamları arasında yer alıyor.

Türkiye'den bir i̇sim: Fatih Terim

Listede Türkiye'den de bir isim yer aldı. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yıllık 5 milyon sterlinlik geliriyle listede kendine yer buldu.
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