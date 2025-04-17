https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/putin-ve-tokayev-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1095482358.html

Putin ve Tokayev telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Putin ve Tokayev telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesinde, enerji ve Rus-Amerikan diyaloğunu görüştüğü... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T22:40+0300

2025-04-17T22:40+0300

2025-04-17T22:39+0300

dünya

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi görüşmesi gerçekleştirdikleri, liderlerin enerji sektöründeki işbirliği ve Rus-Amerikan diyaloğuna ilişkin konuları ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede enerji sektöründeki işbirliğine ilişkin güncel konular ele alındı” denildi.Görüşme sırasında Rus liderin, Moskova ve Washington arasındaki diyaloğa ilişkin görüşlerini paylaştığı vurgulandı.Liderlerin ayrıca yaklaşan Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümünün önemini vurguladıkları ve Tokayev'in bu vesileyle Moskova’da yapılacak kutlamalara katılacağını kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rusya-lideri-vladimir-putin-katar-emiri-el-saniyi-kremlinde-kabul-etti-1095471130.html

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