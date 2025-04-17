https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/peskov-putin-ve-witkoff-st-petersburgdaki-gorusmede-iran-konusuna-deginmedi-1095448189.html

Peskov: Putin ve Witkoff, St. Petersburg'daki görüşmede İran konusuna değinmedi

Peskov: Putin ve Witkoff, St. Petersburg'daki görüşmede İran konusuna değinmedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Witkoff arasında St. Petersburg'da gerçekleşen... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T00:05+0300

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dmitriy peskov

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Peskov, İran devlet haber ajansı IRNA'ya verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ‘un St. Petersburg'da yaptıkları son görüşmede İran konusunu ele almadıklarını, görüşmenin ağırlıklı olarak Ukrayna sorununun çözümüne ayrıldığını söyledi.Peskov, “Putin ve Witkoff arasındaki görüşmenin gündeminde İran yoktu. Görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna sorununun çözümü ve ABD-Rusya ilişkilerinin durumu ele alındı” dedi.Putin ve Witkoff 11 Nisan'da Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Witkoff daha sonra Fox News'e verdiği demeçte Rusya ve ABD'nin küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde olduğunu, Moskova ile bir anlaşmaya yaklaşıldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/svr-abd-ve-ab-arasindaki-anlasmazlik-moskova-ve-washington-arasindaki-yakinlasmaya-katkida-1095445686.html

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dmitriy peskov, kremlin, irna, vladimir putin, steve witkoff, i̇ran, st. petersburg, ukrayna, fox news