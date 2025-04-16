SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Yeni infaz düzenlemesi tartışılıyor
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/svr-abd-ve-ab-arasindaki-anlasmazlik-moskova-ve-washington-arasindaki-yakinlasmaya-katkida-1095445686.html
SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor
SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), uluslararası uzmanların ABD ve Rusya’nın yakınlaşması ve İngiltere’nin Ukrayna ihtilafındaki yıkıcı rolüne ilişkin... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T19:42+0300
2025-04-16T19:41+0300
dünya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
rusya
abd
moskova
donald trump
avrupa
i̇ngiltere
ukrayna
hitler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden (SVR) yapılan açıklamada, uluslararası uzmanların ABD ve AB arasındaki anlaşmazlığın Moskova ve Washington arasındaki durumsal yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geldiğini düşündükleri belirtildi.Açıklamada, “Batılı devletlerin politikalarına ilişkin geriye dönük analizler, Avrupa'nın çeşitli totalitarizm biçimlerine olan ‘tarihsel yatkınlığını’ ve bunun da periyodik olarak küresel ölçekte yıkıcı çatışmalar ürettiğini gösteriyor. Uzmanların görüşüne göre, Donald Trump'ı otoriterlikle suçlayan AB ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan mevcut çatlak, yaklaşan Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü arka planında, geçmişte birçok kez olduğu gibi Washington ve Moskova arasında durumsal bir yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geliyor” denildi.‘ABD, İngiliz elitini ciddi suçlar işlemeye eğilimli olarak tanımlıyor’Açıklamada, ABD'deki muhafazakar uzman çevrelerin İngiliz elitini insanlığa karşı ciddi suçlar işlemeye ‘çok eğilimli’ olarak nitelendirdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:‘Yabancı uzmanlar Rusya ve ABD'nin küresel bir çatışmayı önleyeceğini umuyor’Uluslararası uzman çevrelerin, hem Kiev rejiminin hem de geleneksel olarak İngiltere tarafından desteklenen Avrupalıların olası provokasyonlarına karşı koyarak küresel bir çatışmayı önleyebilecek Rusya ve ABD'nin çabalarını birleştirecek yeni bir girişimden umutlu olduklarını dile getirdiklerine vurgu yapılarak, şunlar ifade edildi:‘Ukrayna ihtilafında asıl yıkıcı rolü İngiltere oynuyor’Hitler rejiminin soykırım fikrini Londra'dan aldığını ve İngilizlerin SSCB ile ABD arasındaki Soğuk Savaşı körüklediğini gösteren tarihi gerçeklere dikkat çekilerek, “Bu bağlamda, yabancı analistler Londra'nın Ukrayna çatışmasındaki yıkıcı rolüne şaşırmıyor. İngilizler, Hitler'in safında savaşan canileri ve Bandera cellatlarını öven ve bugün insanlığa karşı sayısız suç işleyen Kiev rejimini mümkün olan her şekilde teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/nariskin-rusya-ve-abd-cesitli-duzeylerde-yogun-bir-diyaloga-sahip-1095403540.html
rusya
abd
moskova
i̇ngiltere
ukrayna
sscb
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, abd, moskova, donald trump, avrupa, i̇ngiltere, ukrayna, hitler, bandera, ab, sscb, soğuk savaş
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, abd, moskova, donald trump, avrupa, i̇ngiltere, ukrayna, hitler, bandera, ab, sscb, soğuk savaş

SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor

19:42 16.04.2025
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Denis Balibouse
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), uluslararası uzmanların ABD ve Rusya’nın yakınlaşması ve İngiltere’nin Ukrayna ihtilafındaki yıkıcı rolüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı bir açıklama yayınladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden (SVR) yapılan açıklamada, uluslararası uzmanların ABD ve AB arasındaki anlaşmazlığın Moskova ve Washington arasındaki durumsal yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geldiğini düşündükleri belirtildi.
Açıklamada, “Batılı devletlerin politikalarına ilişkin geriye dönük analizler, Avrupa'nın çeşitli totalitarizm biçimlerine olan ‘tarihsel yatkınlığını’ ve bunun da periyodik olarak küresel ölçekte yıkıcı çatışmalar ürettiğini gösteriyor. Uzmanların görüşüne göre, Donald Trump'ı otoriterlikle suçlayan AB ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan mevcut çatlak, yaklaşan Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü arka planında, geçmişte birçok kez olduğu gibi Washington ve Moskova arasında durumsal bir yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geliyor” denildi.

‘ABD, İngiliz elitini ciddi suçlar işlemeye eğilimli olarak tanımlıyor’

Açıklamada, ABD'deki muhafazakar uzman çevrelerin İngiliz elitini insanlığa karşı ciddi suçlar işlemeye ‘çok eğilimli’ olarak nitelendirdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Harvard Üniversitesi Profesörü Caroline Elkins, Hitler Almanya'sının totaliter rejiminin toplama kampları kurma fikrini ve soykırım uygulamasını İngilizlerden aldığını kanıtlara dayanarak açık bir şekilde savunuyor. İngiliz ‘liberal emperyalizminin’ faşizmden daha dirençli ve dolayısıyla daha yıkıcı bir güç olduğu, çünkü ‘ideolojik esnekliğe’, olguları kendi lehine çarpıtma, gerçekleri gizleme ve yeni koşullara uyum sağlama yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor.

‘Yabancı uzmanlar Rusya ve ABD'nin küresel bir çatışmayı önleyeceğini umuyor’

Uluslararası uzman çevrelerin, hem Kiev rejiminin hem de geleneksel olarak İngiltere tarafından desteklenen Avrupalıların olası provokasyonlarına karşı koyarak küresel bir çatışmayı önleyebilecek Rusya ve ABD'nin çabalarını birleştirecek yeni bir girişimden umutlu olduklarını dile getirdiklerine vurgu yapılarak, şunlar ifade edildi:

Rusya-ABD ilişkilerine geçmiş ve güncel olaylar bağlamında bakıldığında, yabancı uzman çevreleri, dünyanın yeni bir küresel çatışmaya sürüklenmesini önleyecek ve hem Ukrayna'dan hem de geleneksel olarak İngiltere tarafından kışkırtılan ‘çılgın Avrupalılardan’ gelebilecek olası provokasyonlara karşı koyabilecek Rusya ve ABD'nin çabalarını birleştirecek yeni bir girişimden umutlu olduklarını dile getiriyorlar.

‘Ukrayna ihtilafında asıl yıkıcı rolü İngiltere oynuyor’

Hitler rejiminin soykırım fikrini Londra'dan aldığını ve İngilizlerin SSCB ile ABD arasındaki Soğuk Savaşı körüklediğini gösteren tarihi gerçeklere dikkat çekilerek, “Bu bağlamda, yabancı analistler Londra'nın Ukrayna çatışmasındaki yıkıcı rolüne şaşırmıyor. İngilizler, Hitler'in safında savaşan canileri ve Bandera cellatlarını öven ve bugün insanlığa karşı sayısız suç işleyen Kiev rejimini mümkün olan her şekilde teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
DÜNYA
Narışkin: Rusya ve ABD çeşitli düzeylerde yoğun bir diyaloğa sahip
15 Nisan, 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала