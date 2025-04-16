https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/svr-abd-ve-ab-arasindaki-anlasmazlik-moskova-ve-washington-arasindaki-yakinlasmaya-katkida-1095445686.html
SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor
SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), uluslararası uzmanların ABD ve Rusya’nın yakınlaşması ve İngiltere’nin Ukrayna ihtilafındaki yıkıcı rolüne ilişkin... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T19:42+0300
2025-04-16T19:42+0300
2025-04-16T19:41+0300
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Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden (SVR) yapılan açıklamada, uluslararası uzmanların ABD ve AB arasındaki anlaşmazlığın Moskova ve Washington arasındaki durumsal yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geldiğini düşündükleri belirtildi.Açıklamada, “Batılı devletlerin politikalarına ilişkin geriye dönük analizler, Avrupa'nın çeşitli totalitarizm biçimlerine olan ‘tarihsel yatkınlığını’ ve bunun da periyodik olarak küresel ölçekte yıkıcı çatışmalar ürettiğini gösteriyor. Uzmanların görüşüne göre, Donald Trump'ı otoriterlikle suçlayan AB ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan mevcut çatlak, yaklaşan Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü arka planında, geçmişte birçok kez olduğu gibi Washington ve Moskova arasında durumsal bir yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geliyor” denildi.‘ABD, İngiliz elitini ciddi suçlar işlemeye eğilimli olarak tanımlıyor’Açıklamada, ABD'deki muhafazakar uzman çevrelerin İngiliz elitini insanlığa karşı ciddi suçlar işlemeye ‘çok eğilimli’ olarak nitelendirdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:‘Yabancı uzmanlar Rusya ve ABD'nin küresel bir çatışmayı önleyeceğini umuyor’Uluslararası uzman çevrelerin, hem Kiev rejiminin hem de geleneksel olarak İngiltere tarafından desteklenen Avrupalıların olası provokasyonlarına karşı koyarak küresel bir çatışmayı önleyebilecek Rusya ve ABD'nin çabalarını birleştirecek yeni bir girişimden umutlu olduklarını dile getirdiklerine vurgu yapılarak, şunlar ifade edildi:‘Ukrayna ihtilafında asıl yıkıcı rolü İngiltere oynuyor’Hitler rejiminin soykırım fikrini Londra'dan aldığını ve İngilizlerin SSCB ile ABD arasındaki Soğuk Savaşı körüklediğini gösteren tarihi gerçeklere dikkat çekilerek, “Bu bağlamda, yabancı analistler Londra'nın Ukrayna çatışmasındaki yıkıcı rolüne şaşırmıyor. İngilizler, Hitler'in safında savaşan canileri ve Bandera cellatlarını öven ve bugün insanlığa karşı sayısız suç işleyen Kiev rejimini mümkün olan her şekilde teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/nariskin-rusya-ve-abd-cesitli-duzeylerde-yogun-bir-diyaloga-sahip-1095403540.html
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, abd, moskova, donald trump, avrupa, i̇ngiltere, ukrayna, hitler, bandera, ab, sscb, soğuk savaş
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, abd, moskova, donald trump, avrupa, i̇ngiltere, ukrayna, hitler, bandera, ab, sscb, soğuk savaş
SVR: ABD ve AB arasındaki anlaşmazlık Moskova ve Washington arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunuyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), uluslararası uzmanların ABD ve Rusya’nın yakınlaşması ve İngiltere’nin Ukrayna ihtilafındaki yıkıcı rolüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı bir açıklama yayınladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden (SVR) yapılan açıklamada, uluslararası uzmanların ABD ve AB arasındaki anlaşmazlığın Moskova ve Washington arasındaki durumsal yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geldiğini düşündükleri belirtildi.
Açıklamada, “Batılı devletlerin politikalarına ilişkin geriye dönük analizler, Avrupa'nın çeşitli totalitarizm biçimlerine olan ‘tarihsel yatkınlığını’ ve bunun da periyodik olarak küresel ölçekte yıkıcı çatışmalar ürettiğini gösteriyor. Uzmanların görüşüne göre, Donald Trump'ı otoriterlikle suçlayan AB ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan mevcut çatlak, yaklaşan Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü arka planında, geçmişte birçok kez olduğu gibi Washington ve Moskova arasında durumsal bir yakınlaşmaya katkıda bulunan bir faktör haline geliyor” denildi.
‘ABD, İngiliz elitini ciddi suçlar işlemeye eğilimli olarak tanımlıyor’
Açıklamada, ABD'deki muhafazakar uzman çevrelerin İngiliz elitini insanlığa karşı ciddi suçlar işlemeye ‘çok eğilimli’ olarak nitelendirdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Harvard Üniversitesi Profesörü Caroline Elkins, Hitler Almanya'sının totaliter rejiminin toplama kampları kurma fikrini ve soykırım uygulamasını İngilizlerden aldığını kanıtlara dayanarak açık bir şekilde savunuyor. İngiliz ‘liberal emperyalizminin’ faşizmden daha dirençli ve dolayısıyla daha yıkıcı bir güç olduğu, çünkü ‘ideolojik esnekliğe’, olguları kendi lehine çarpıtma, gerçekleri gizleme ve yeni koşullara uyum sağlama yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor.
‘Yabancı uzmanlar Rusya ve ABD'nin küresel bir çatışmayı önleyeceğini umuyor’
Uluslararası uzman çevrelerin, hem Kiev rejiminin hem de geleneksel olarak İngiltere tarafından desteklenen Avrupalıların olası provokasyonlarına karşı koyarak küresel bir çatışmayı önleyebilecek Rusya ve ABD'nin çabalarını birleştirecek yeni bir girişimden umutlu olduklarını dile getirdiklerine vurgu yapılarak, şunlar ifade edildi:
Rusya-ABD ilişkilerine geçmiş ve güncel olaylar bağlamında bakıldığında, yabancı uzman çevreleri, dünyanın yeni bir küresel çatışmaya sürüklenmesini önleyecek ve hem Ukrayna'dan hem de geleneksel olarak İngiltere tarafından kışkırtılan ‘çılgın Avrupalılardan’ gelebilecek olası provokasyonlara karşı koyabilecek Rusya ve ABD'nin çabalarını birleştirecek yeni bir girişimden umutlu olduklarını dile getiriyorlar.
‘Ukrayna ihtilafında asıl yıkıcı rolü İngiltere oynuyor’
Hitler rejiminin soykırım fikrini Londra'dan aldığını ve İngilizlerin SSCB ile ABD arasındaki Soğuk Savaşı körüklediğini gösteren tarihi gerçeklere dikkat çekilerek, “Bu bağlamda, yabancı analistler Londra'nın Ukrayna çatışmasındaki yıkıcı rolüne şaşırmıyor. İngilizler, Hitler'in safında savaşan canileri ve Bandera cellatlarını öven ve bugün insanlığa karşı sayısız suç işleyen Kiev rejimini mümkün olan her şekilde teşvik ediyor” ifadeleri kullanıldı.