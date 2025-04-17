https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ozgur-ozel-silivride-tutuklu-bulunan-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1095455488.html

Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. İşte görüşmenin detayları…

2025-04-17T10:00+0300

2025-04-17T10:00+0300

2025-04-17T10:00+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

silivri

silivri cezaevi

chp

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi’nde görüştü. Ziyaret, parti ve kamuoyu açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.İmamoğlu 23 Mart’tan beri tutukluEkrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Tutukluluğu kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, özellikle muhalefet cephesinden sert tepkiler gelmişti.CHP Genel Merkezi’nden sessizlik bozulduGörüşme sonrası basına yansıyan ilk bilgilere göre, Özgür Özel’in cezaevi yönetimiyle kısa bir temas kurduğu ve ardından İmamoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Ziyaretin, İmamoğlu’nun adaylığı süreci ve parti içi stratejilere dair fikir alışverişi amacı taşıdığı düşünülüyor.Ziyaret sonrası açıklama bekleniyorÖzel’in cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kamuoyunun merakla beklediği sorular ise şunlar:

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