https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ozgur-ozel-silivride-tutuklu-bulunan-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1095455488.html
Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. İşte görüşmenin detayları…
2025-04-17T10:00+0300
2025-04-17T10:00+0300
2025-04-17T10:00+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
silivri
silivri cezaevi
chp
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi’nde görüştü. Ziyaret, parti ve kamuoyu açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.İmamoğlu 23 Mart’tan beri tutukluEkrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Tutukluluğu kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, özellikle muhalefet cephesinden sert tepkiler gelmişti.CHP Genel Merkezi’nden sessizlik bozulduGörüşme sonrası basına yansıyan ilk bilgilere göre, Özgür Özel’in cezaevi yönetimiyle kısa bir temas kurduğu ve ardından İmamoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Ziyaretin, İmamoğlu’nun adaylığı süreci ve parti içi stratejilere dair fikir alışverişi amacı taşıdığı düşünülüyor.Ziyaret sonrası açıklama bekleniyorÖzel’in cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kamuoyunun merakla beklediği sorular ise şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/besiktas-belediyesine-operasyon-baskan-yardimcisi-da-dahil-12-kisi-icin-gozalti-ve-evlerinde-arama-1095452826.html
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özgür özel ekrem i̇mamoğlu görüşmesi, silivri cezaevi ziyareti, chp i̇mamoğlu destek, ekrem i̇mamoğlu neden tutuklu, silivri’de siyasi ziyaret, özgür özel açıklama, cumhurbaşkanı adayı i̇mamoğlu, chp son dakika
Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Kritik görüşmenin içeriği merak konusu oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi’nde görüştü. Ziyaret, parti ve kamuoyu açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.
İmamoğlu 23 Mart’tan beri tutuklu
Ekrem İmamoğlu
, 23 Mart tarihinde hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne
gönderilmişti. Tutukluluğu kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, özellikle muhalefet cephesinden sert tepkiler gelmişti.
CHP Genel Merkezi’nden sessizlik bozuldu
Görüşme sonrası basına yansıyan ilk bilgilere göre, Özgür Özel’in cezaevi yönetimiyle kısa bir temas kurduğu ve ardından İmamoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Ziyaretin, İmamoğlu’nun adaylığı süreci ve parti içi stratejilere dair fikir alışverişi amacı taşıdığı düşünülüyor.
Ziyaret sonrası açıklama bekleniyor
Özel’in cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kamuoyunun merakla beklediği sorular ise şunlar:
İmamoğlu’nun tutukluluk süreci nasıl şekillenecek?
CHP'nin seçim stratejisi bu süreçten nasıl etkilenecek?