Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde konuştu: CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur

17.04.2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen mitinge katıldı.Mitingde konuşan Özel, "Bize soruyorlar, 'B planınız var mı, C planınız var mı?' diye. CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:İBB'ye yönelik soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan gösterilerde tutuklananların çoğunun tahliye edildiğini ifade eden Özel, geriye kalanların da tahliye edilmeleri gerektiğini dile getirdi.'Her hafta sonu bir büyük ilde 'Ekrem Başkan'a özgürlük' diyeceğiz'Özel, hafta sonu da miting yapacaklarını belirterek, "Her hafta sonu bir büyük ilde 'Ekrem Başkan'a özgürlük' diyeceğiz ve her çarşamba İstanbul'da bir gece mitinginde buluşacağız" dedi.Sonuç alana kadar bu eylemleri sürdüreceklerini kaydeden Özel, ne zaman sonuç alacaklarına dairse "Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız" ifadesini kullandı.

