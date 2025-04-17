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Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde konuştu: CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur
Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde konuştu: CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur
Sputnik Türkiye
CHP tarafından Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katılan Genel Başkan Özel, partisinin A planı, B planı da C planı, Z planının da Ekrem İmamoğlu olduğunu... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
özgür özel
beylikdüzü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen mitinge katıldı.Mitingde konuşan Özel, "Bize soruyorlar, 'B planınız var mı, C planınız var mı?' diye. CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:İBB'ye yönelik soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan gösterilerde tutuklananların çoğunun tahliye edildiğini ifade eden Özel, geriye kalanların da tahliye edilmeleri gerektiğini dile getirdi.'Her hafta sonu bir büyük ilde 'Ekrem Başkan'a özgürlük' diyeceğiz'Özel, hafta sonu da miting yapacaklarını belirterek, "Her hafta sonu bir büyük ilde 'Ekrem Başkan'a özgürlük' diyeceğiz ve her çarşamba İstanbul'da bir gece mitinginde buluşacağız" dedi.Sonuç alana kadar bu eylemleri sürdüreceklerini kaydeden Özel, ne zaman sonuç alacaklarına dairse "Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız" ifadesini kullandı.
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ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, beylikdüzü, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
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Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde konuştu: CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur

02:02 17.04.2025
© AA / Hakan AkgünCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / Hakan Akgün
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CHP tarafından Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katılan Genel Başkan Özel, partisinin A planı, B planı da C planı, Z planının da Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Özel, her hafta sonu bir büyük ilde ve her çarşamba İstanbul'da bir gece mitingi gerçekleştireceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarının ardından partisince Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen mitinge katıldı.
Mitingde konuşan Özel, "Bize soruyorlar, 'B planınız var mı, C planınız var mı?' diye. CHP'nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Madem ki 1 milyon 750 bin CHP üyesinin yüzde 95'i sandık başına gitmiş ve iradesini İmamoğlu'ndan yana koymuştur, bundan sonra CHP'nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere yola çıkmışızdır."

İBB'ye yönelik soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan gösterilerde tutuklananların çoğunun tahliye edildiğini ifade eden Özel, geriye kalanların da tahliye edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

'Her hafta sonu bir büyük ilde 'Ekrem Başkan'a özgürlük' diyeceğiz'

Özel, hafta sonu da miting yapacaklarını belirterek, "Her hafta sonu bir büyük ilde 'Ekrem Başkan'a özgürlük' diyeceğiz ve her çarşamba İstanbul'da bir gece mitinginde buluşacağız" dedi.
Sonuç alana kadar bu eylemleri sürdüreceklerini kaydeden Özel, ne zaman sonuç alacaklarına dairse "Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız" ifadesini kullandı.
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