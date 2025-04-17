https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/osym-tarih-verdi-ales1-sonuc-tarihi-belli-oldu-2025-ales-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak--1095459957.html

ÖSYM tarih verdi, ALES/1 sonuç tarihi belli oldu: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarih verdi, ALES/1 sonuç tarihi belli oldu: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T12:07+0300

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türki̇ye

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ösym

sınav soruları

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2025 ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da uygulanan yılın ilk ALES sınavının ardından, yüksek lisans adayları sonuç tarihini sorguluyor. İşte 2025 ALES sonuç tarihi.ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.ALES kaç yıl geçerli?Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.ALES soru ve cevapları yayımladı mı?ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.ALES/2 ne zaman?2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/ales-soru-ve-cevaplari-erisime-acildi-1095355926.html

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