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ÖSYM tarih verdi, ALES/1 sonuç tarihi belli oldu: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarih verdi, ALES/1 sonuç tarihi belli oldu: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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2025 ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da uygulanan yılın ilk ALES sınavının ardından, yüksek lisans adayları sonuç tarihini sorguluyor. İşte 2025 ALES sonuç tarihi.ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.ALES kaç yıl geçerli?Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.ALES soru ve cevapları yayımladı mı?ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.ALES/2 ne zaman?2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
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ales/2 ne zaman?, ales sonuç, ales soruları, ales cevapları, ales 1 ne zaman açıklanacak, ales 1 sonuçları, ösym ales sonuç, ales sonuç öğrenme, ales 2 ne zaman
ales/2 ne zaman?, ales sonuç, ales soruları, ales cevapları, ales 1 ne zaman açıklanacak, ales 1 sonuçları, ösym ales sonuç, ales sonuç öğrenme, ales 2 ne zaman

ÖSYM tarih verdi, ALES/1 sonuç tarihi belli oldu: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:07 17.04.2025
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA
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ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da uygulanan yılın ilk ALES sınavının ardından, yüksek lisans adayları sonuç tarihini sorguluyor. İşte 2025 ALES sonuç tarihi.

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES kaç yıl geçerli?

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES soru ve cevapları yayımladı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.

ALES/2 ne zaman?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
TÜRKİYE
ALES soru ve cevapları erişime açıldı
13 Nisan, 14:10
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