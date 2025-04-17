https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/omer-celikten-chp-genel-baskani-ozgur-ozele-tepki-bir-kaos-kampanyasina-onculuk-ediyor-1095474840.html
Ömer Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: 'Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor'
Ömer Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: 'Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sosyal medyasından eleştirdi ve bir kaos kampanyasına öncülük ettiğini söyledi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T16:34+0300
2025-04-17T16:34+0300
2025-04-17T16:34+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyasından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Çelik, "Sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" ifadelerini kullandı. 'Bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir'Özel'in kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılmasının mümkün olmadığını söyleyen Çelik, "Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir" dedi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ak-parti-sozcusu-celik-ozgur-ozelin-geldigi-nokta-tamamen-niteliksiz-siyasetin-markasi-oldu-1095374735.html
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özgür özel, ömer çelik, chp, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan
özgür özel, ömer çelik, chp, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan
Ömer Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: 'Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sosyal medyasından eleştirdi ve bir kaos kampanyasına öncülük ettiğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyasından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Çelik, "Sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" ifadelerini kullandı.
'Bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir'
Özel'in kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılmasının mümkün olmadığını söyleyen Çelik, "Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir" dedi.
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir. Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."