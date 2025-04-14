https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ak-parti-sozcusu-celik-ozgur-ozelin-geldigi-nokta-tamamen-niteliksiz-siyasetin-markasi-oldu-1095374735.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek 'Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T13:12+0300
2025-04-14T13:12+0300
2025-04-14T13:12+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi. Çelik, "Siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir" ifadelerini kullandı. Çelik, "Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu" dedi. Çelik sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/adalet-bakani-tunc-ile-dem-parti-heyeti-persembe-gunu-gorusecek-1095372561.html
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özgür özel, ömer çelik, recep tayyip erdoğan
özgür özel, ömer çelik, recep tayyip erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek 'Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi. Çelik, "Siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir" ifadelerini kullandı. Çelik, "Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu" dedi.
Çelik sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır. Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu."