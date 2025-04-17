https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasi-rezervleri-azaldi-150-milyar-dolarin-altina-indi-1095472786.html
Merkez Bankası rezervleri azaldı: 150 milyar doların altına indi
Merkez Bankası rezervleri azaldı: 150 milyar doların altına indi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147.5 milyar dolara geriledi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T14:58+0300
2025-04-17T14:58+0300
2025-04-17T14:58+0300
ekonomi̇
merkez bankası
dolar rezervi
altın rezervi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan haftasında 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147,5 milyar dolara geriledi. Rezervlerdeki son beş haftadaki düşüş ise yaklaşık 30 milyar doları buldu. TCMB haftalık verilerine göre, 11 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervleri 9 milyar 932 milyon dolar azalarak 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 6 milyon dolara geriledi. Böylece son beş haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 29,8 milyar dolara ulaştı.Altın rezervleri ise 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 260 milyon dolar olan seviyesinden, 147 milyar 488 milyon dolara geldi.Bir önceki hafta 48 milyar 701 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 837 milyon dolar azalarak 38 milyar 874 milyon dolara indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasindan-surpriz-faiz-karari-politika-faizini-yuzde-46ya-cikardi-1095470258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, dolar rezervi, altın rezervi
merkez bankası, dolar rezervi, altın rezervi
Merkez Bankası rezervleri azaldı: 150 milyar doların altına indi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147.5 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan haftasında 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147,5 milyar dolara geriledi. Rezervlerdeki son beş haftadaki düşüş ise yaklaşık 30 milyar doları buldu.
TCMB haftalık verilerine göre, 11 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervleri 9 milyar 932 milyon dolar azalarak 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 6 milyon dolara geriledi. Böylece son beş haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 29,8 milyar dolara ulaştı.
Altın rezervleri ise 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 260 milyon dolar olan seviyesinden, 147 milyar 488 milyon dolara geldi.
Bir önceki hafta 48 milyar 701 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 837 milyon dolar azalarak 38 milyar 874 milyon dolara indi.