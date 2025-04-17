https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasi-rezervleri-azaldi-150-milyar-dolarin-altina-indi-1095472786.html

Merkez Bankası rezervleri azaldı: 150 milyar doların altına indi

Merkez Bankası rezervleri azaldı: 150 milyar doların altına indi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147.5 milyar dolara geriledi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T14:58+0300

2025-04-17T14:58+0300

2025-04-17T14:58+0300

ekonomi̇

merkez bankası

dolar rezervi

altın rezervi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan haftasında 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147,5 milyar dolara geriledi. Rezervlerdeki son beş haftadaki düşüş ise yaklaşık 30 milyar doları buldu. TCMB haftalık verilerine göre, 11 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervleri 9 milyar 932 milyon dolar azalarak 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 6 milyon dolara geriledi. Böylece son beş haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 29,8 milyar dolara ulaştı.Altın rezervleri ise 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 260 milyon dolar olan seviyesinden, 147 milyar 488 milyon dolara geldi.Bir önceki hafta 48 milyar 701 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 837 milyon dolar azalarak 38 milyar 874 milyon dolara indi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasindan-surpriz-faiz-karari-politika-faizini-yuzde-46ya-cikardi-1095470258.html

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