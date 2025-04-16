https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kremlinden-kieve-sikiyonetim-ve-seferberlik-tepkisi-istikrarsiz-yapiyi-koruma-girisimi-1095436871.html

Kremlin'den Kiev'e sıkıyönetim ve seferberlik tepkisi: 'İstikrarsız yapıyı koruma girişimi'

Kremlin'den Kiev'e sıkıyönetim ve seferberlik tepkisi: 'İstikrarsız yapıyı koruma girişimi'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberliğin bir kez daha uzatılmasına tepki gösteren Peskov, bir soru üzerine Zelenskiy'in kendisine koyduğu Rusya'yla... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T14:38+0300

2025-04-16T14:38+0300

2025-04-16T14:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

pyotr poroşenko

ukrayna

kiev

rusya

yüksek rada

dmitriy peskov

sıkıyönetim

seferberlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095436846_0:73:2935:1724_1920x0_80_0_0_6757c8886bfd08e6860591df7337492d.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da bugün 15. kez kabul edilen, sıkıyönetim ve genel seferberliğin uzatılmasına yönelik düzenlemeyi eleştirdi.Peskov, "Elbette, Kiev rejimi istikrarsız yapısını korumaya çalışıyor. Bu arada, önceki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun açıklamasını da gördük. Ülkede işlerin oldukça güçlü otoriter eğilimlere doğru gittiğini belirtiyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum" dedi.'Zelenskiy'in Rusya'yla müzakereleri yasaklayan kararnamesi geçerliliğini koruyor'Kremlin Sözcüsü, olası müzakerelerle ilgili bir soru üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yla müzakereleri yasaklayan kararnamesi geçerliliğini koruduğunu anımsattı.Peskov, "Kiev rejiminin kendisine yönelik herhangi bir müzakere yapma yasağı önceden olduğu gibi yürürlükte duruyor. Bu belgeyle Ukrayna Devlet Başkanı'na müzakere yasağı getirildiği unutulmamalı" yanıtını verdi.'Putin yarın Katar Emiri'ni ağırlayacak'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ukrayna-parlamentosu-sikiyonetim-ve-genel-seferberligi-6-agustosa-kadar-uzatti-1095433292.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, pyotr poroşenko, ukrayna, kiev, rusya, yüksek rada, dmitriy peskov, sıkıyönetim, seferberlik, vladimir putin, vladimir zelenskiy