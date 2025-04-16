Kremlin'den Kiev'e sıkıyönetim ve seferberlik tepkisi: 'İstikrarsız yapıyı koruma girişimi'
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinDmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga (EEF 2024)
© Sputnik / Alexei Danichev/
Abone ol
Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberliğin bir kez daha uzatılmasına tepki gösteren Peskov, bir soru üzerine Zelenskiy'in kendisine koyduğu Rusya'yla müzakere yapılmamasına dair yasağın halen yürürlükte olduğunu anımsattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da bugün 15. kez kabul edilen, sıkıyönetim ve genel seferberliğin uzatılmasına yönelik düzenlemeyi eleştirdi.
Peskov, "Elbette, Kiev rejimi istikrarsız yapısını korumaya çalışıyor. Bu arada, önceki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun açıklamasını da gördük. Ülkede işlerin oldukça güçlü otoriter eğilimlere doğru gittiğini belirtiyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum" dedi.
Peskov, "Elbette, Kiev rejimi istikrarsız yapısını korumaya çalışıyor. Bu arada, önceki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun açıklamasını da gördük. Ülkede işlerin oldukça güçlü otoriter eğilimlere doğru gittiğini belirtiyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum" dedi.
'Zelenskiy'in Rusya'yla müzakereleri yasaklayan kararnamesi geçerliliğini koruyor'
Kremlin Sözcüsü, olası müzakerelerle ilgili bir soru üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yla müzakereleri yasaklayan kararnamesi geçerliliğini koruduğunu anımsattı.
Peskov, "Kiev rejiminin kendisine yönelik herhangi bir müzakere yapma yasağı önceden olduğu gibi yürürlükte duruyor. Bu belgeyle Ukrayna Devlet Başkanı'na müzakere yasağı getirildiği unutulmamalı" yanıtını verdi.
Peskov, "Kiev rejiminin kendisine yönelik herhangi bir müzakere yapma yasağı önceden olduğu gibi yürürlükte duruyor. Bu belgeyle Ukrayna Devlet Başkanı'na müzakere yasağı getirildiği unutulmamalı" yanıtını verdi.
'Putin yarın Katar Emiri'ni ağırlayacak'
Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik moratoryumun ne zaman biteceğini bildireceğiz.
Putin ve Katar Emiri, yarın Moskova'da yapacakları görüşmede Ukrayna ve diğer bölgesel meseleleri konuşacak.
Rusya ve Çin'in olası ABD-İran anlaşmasının garantörleri olması, Washington ve Tahran'ın müzakerelerine bağlı.
Rusya, İran nükleer sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne katkıda bulunmaya hazır.
Putin bugün kozmonotik alanının gelişimiyle ilgili bir toplantı yapacak