https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-avrupa-ve-ukraynadan-cozume-odaklanmasini-bekliyoruz-1095468651.html
Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz
Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Avrupa ve Ukrayna'nın çözüme odaklanmasını beklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, henüz Avrupa’nın savaşı sürdürmeye odaklı olduğunu belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T13:31+0300
2025-04-17T13:31+0300
2025-04-17T13:30+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Birliği, ABD ve Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, Paris’teki görüşmede Ukrayna çatışmasının çözümünün ele alınacağını belirterek şunu dedi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile saatler süren bir sohbet gerçekleştirdiğini anımsatan Sözcü, “Bu görüşmenin içeriğinin Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'a iletildiğini biliyoruz. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılarla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Peskov’un bugünkü basın toplantısından diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-dogruladi-1915-olaylari-artik-dis-politika-onceligimiz-degil-1095466473.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, fransa, avrupa, steve witkoff, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, fransa, avrupa, steve witkoff, vladimir putin
Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz
Avrupa ve Ukrayna'nın çözüme odaklanmasını beklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, henüz Avrupa’nın savaşı sürdürmeye odaklı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Birliği, ABD ve Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Peskov, Paris’teki görüşmede Ukrayna çatışmasının çözümünün ele alınacağını belirterek şunu dedi:
Elbette bundan sonra Avrupalıların ve Ukraynalıların barışçıl bir çözüm bulmaya odaklanmasını bekliyoruz. Ne yazık ki Avrupalılardan gördüğümüz, savaşın devamına yönelik bir yönelim.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile saatler süren bir sohbet gerçekleştirdiğini anımsatan Sözcü, “Bu görüşmenin içeriğinin Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'a iletildiğini biliyoruz. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılarla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Peskov’un bugünkü basın toplantısından diğer açıklamaları:
Yeni bölgeler Rusya'nın ayrılmaz parçası ve aidiyetlerini sorgulamak temelden yanlış.
İran Dışişleri Bakanı, ülkenin dini lideri Hamaney’in mesajını Putin'e iletecek.
Zafer Günü münasebetiyle birçok ülke lideri Moskova'yı ziyaret edecek ve sıcak karşılanacak.
Zafer Günü kutlamaları kapsamında önemli müzakereler gerçekleştirilecek ancak bu etkinlik Yalta Konferansı ile bir tutulmamalı.
Rusya-Belarus Birlik Devleti sistematik ve aşamalı bir şekilde gelişiyor ve entegrasyon iki ülke halklarının yararına.