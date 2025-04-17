Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BAE, Ahmed eş-Şera ile İsrail’i barıştırma rolünü üstlenmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-avrupa-ve-ukraynadan-cozume-odaklanmasini-bekliyoruz-1095468651.html
Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz
Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Avrupa ve Ukrayna'nın çözüme odaklanmasını beklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, henüz Avrupa’nın savaşı sürdürmeye odaklı olduğunu belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T13:31+0300
2025-04-17T13:30+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
abd
fransa
avrupa
steve witkoff
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102572/84/1025728416_0:124:2867:1737_1920x0_80_0_0_13adb230287103bd9124d9ece59eb36d.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Birliği, ABD ve Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, Paris’teki görüşmede Ukrayna çatışmasının çözümünün ele alınacağını belirterek şunu dedi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile saatler süren bir sohbet gerçekleştirdiğini anımsatan Sözcü, “Bu görüşmenin içeriğinin Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'a iletildiğini biliyoruz. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılarla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Peskov’un bugünkü basın toplantısından diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-dogruladi-1915-olaylari-artik-dis-politika-onceligimiz-degil-1095466473.html
rusya
ukrayna
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102572/84/1025728416_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_25b6691ffeee37b85733d3350259c241.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, fransa, avrupa, steve witkoff, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, fransa, avrupa, steve witkoff, vladimir putin

Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz

13:31 17.04.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Avrupa ve Ukrayna'nın çözüme odaklanmasını beklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, henüz Avrupa’nın savaşı sürdürmeye odaklı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Birliği, ABD ve Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Peskov, Paris’teki görüşmede Ukrayna çatışmasının çözümünün ele alınacağını belirterek şunu dedi:
Elbette bundan sonra Avrupalıların ve Ukraynalıların barışçıl bir çözüm bulmaya odaklanmasını bekliyoruz. Ne yazık ki Avrupalılardan gördüğümüz, savaşın devamına yönelik bir yönelim.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile saatler süren bir sohbet gerçekleştirdiğini anımsatan Sözcü, “Bu görüşmenin içeriğinin Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'a iletildiğini biliyoruz. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılarla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Peskov’un bugünkü basın toplantısından diğer açıklamaları:
Yeni bölgeler Rusya'nın ayrılmaz parçası ve aidiyetlerini sorgulamak temelden yanlış.
İran Dışişleri Bakanı, ülkenin dini lideri Hamaney’in mesajını Putin'e iletecek.
Zafer Günü münasebetiyle birçok ülke lideri Moskova'yı ziyaret edecek ve sıcak karşılanacak.
Zafer Günü kutlamaları kapsamında önemli müzakereler gerçekleştirilecek ancak bu etkinlik Yalta Konferansı ile bir tutulmamalı.
Rusya-Belarus Birlik Devleti sistematik ve aşamalı bir şekilde gelişiyor ve entegrasyon iki ülke halklarının yararına.
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
DÜNYA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan doğruladı: 1915 Olayları artık dış politika önceliğimiz değil
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала