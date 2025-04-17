https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-avrupa-ve-ukraynadan-cozume-odaklanmasini-bekliyoruz-1095468651.html

Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz

Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Avrupa ve Ukrayna'nın çözüme odaklanmasını beklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, henüz Avrupa’nın savaşı sürdürmeye odaklı olduğunu belirtti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T13:31+0300

2025-04-17T13:31+0300

2025-04-17T13:30+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abd

fransa

avrupa

steve witkoff

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Birliği, ABD ve Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, Paris’teki görüşmede Ukrayna çatışmasının çözümünün ele alınacağını belirterek şunu dedi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile saatler süren bir sohbet gerçekleştirdiğini anımsatan Sözcü, “Bu görüşmenin içeriğinin Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'a iletildiğini biliyoruz. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılarla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Peskov’un bugünkü basın toplantısından diğer açıklamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-dogruladi-1915-olaylari-artik-dis-politika-onceligimiz-degil-1095466473.html

rusya

ukrayna

abd

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, fransa, avrupa, steve witkoff, vladimir putin