Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan doğruladı: 1915 Olayları artık dış politika önceliğimiz değil

İnsanın atalarını ve tarihi unutması çok zor. Ancak geçmişe, tarihe saygı göstermek başka bir şey, geçmişle yaşamak bambaşka bir şey. Geçmişte kalmak çok kolay. Aksine, ilerlemek biraz daha cesaret, biraz daha anlayış, biraz daha odaklanma ve geleceğe inanç gerektirir. Biz geleceği tercih ediyoruz. Bunu birlikte yapmalıyız.