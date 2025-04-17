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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan doğruladı: 1915 Olayları artık dış politika önceliğimiz değil
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan doğruladı: 1915 Olayları artık dış politika önceliğimiz değil
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, '1915 Olayları'na' ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T12:42+0300
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dünya
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türk basın mensuplarına konuşan Ararat Mirzoyan, 1915 Olayları'na ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını dile getirdi.Mirzoyan, ülke yönetiminin Emeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının dış politika öncelikleri arasında yer almadığı yönündeki resmi duruşuna ilişkin bir soruya şunu dedi:Tarihin tarih olarak kaldığını dile getiren Ermeni diplomat, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mart ayında Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, '1915 Olayları'na' ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını belirterek bu gerginliklerin bölgede istikrar barış ve benzeri konulara katkı sağlamadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-saldirdi-nukleer-reaktor-simulatoru-yakininda-bir-iha-vuruldu-1095461114.html
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan doğruladı: 1915 Olayları artık dış politika önceliğimiz değil

12:42 17.04.2025 (güncellendi: 12:52 17.04.2025)
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Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, '1915 Olayları'na' ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını belirterek, “Geleceği geçmişe tercih ediyoruz”.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türk basın mensuplarına konuşan Ararat Mirzoyan, 1915 Olayları'na ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını dile getirdi.
Mirzoyan, ülke yönetiminin Emeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının dış politika öncelikleri arasında yer almadığı yönündeki resmi duruşuna ilişkin bir soruya şunu dedi:
Başbakan (Nikol Paşinyan) da bunu söyledi. Dahası, ben de Parlamento'da bu konu hakkında konuştum.
Tarihin tarih olarak kaldığını dile getiren Ermeni diplomat, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
İnsanın atalarını ve tarihi unutması çok zor. Ancak geçmişe, tarihe saygı göstermek başka bir şey, geçmişle yaşamak bambaşka bir şey. Geçmişte kalmak çok kolay. Aksine, ilerlemek biraz daha cesaret, biraz daha anlayış, biraz daha odaklanma ve geleceğe inanç gerektirir. Biz geleceği tercih ediyoruz. Bunu birlikte yapmalıyız.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mart ayında Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, '1915 Olayları'na' ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını belirterek bu gerginliklerin bölgede istikrar barış ve benzeri konulara katkı sağlamadığını dile getirmişti.
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