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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu takipten çıkardı, senaristten sert yanıt geldi
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu takipten çıkardı, senaristten sert yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu, ani vedasıyla izleyenleri şoke etti. Diziden neden ayrıldığı merak edilirken, Taşçıoğlu’nun senarist... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T07:12+0300
2025-04-17T07:14+0300
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Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezondur “Pembe” karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziye veda ettiğini sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Oyuncunun açıklamaları dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı:Ayrılık sürpriz şekilde öğrenildiTV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yer alan iddialara göre, Taşçıoğlu’nun diziden ayrılacağı daha önce planlanmamıştı. Ayrılığı son anda öğrenen oyuncunun, başka projeye geçeceği veya sette kavga ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.Instagram’da takipten çıkarma kriziGelişmelerin ardından oyuncu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkardı. Bu hareket, sosyal medya kullanıcıları arasında “kriz” olarak yorumlandı. Haberi basından öğrenen Gür, bu hamleye kayıtsız kalmadı.Zeynep Gür’den açıklama: “Çocukça buluyorum”Senarist Zeynep Gür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:Açıklamasında profesyonelliğe vurgu yapan Gür, oyuncunun performansını ise takdirle andı.Senarist-yapımcı-oyuncu üçgeninde çatlak mı var?Taşçıoğlu’nun ayrılığı ve takipten çıkarma hamlesi sonrası, senaryo ekibiyle yaşanan olası anlaşmazlıklar yeniden gündeme geldi. Sektör kulislerinde bu durumun dizi ekibi içerisinde fikir ayrılıklarına işaret ettiği konuşuluyor.
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu takipten çıkardı, senaristten sert yanıt geldi

07:12 17.04.2025 (güncellendi: 07:14 17.04.2025)
Sibel Taşçıoğlu sosyal medya
Sibel Taşçıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu, ani vedasıyla izleyenleri şoke etti. Diziden neden ayrıldığı merak edilirken, Taşçıoğlu’nun senarist Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkarması yeni bir krizi tetikledi. Gür'den gelen açıklama, gerilimi sosyal medyaya taşıdı. İşte perde arkası…
Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezondur “Pembe” karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziye veda ettiğini sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Oyuncunun açıklamaları dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı:
“3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum…”

Ayrılık sürpriz şekilde öğrenildi

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yer alan iddialara göre, Taşçıoğlu’nun diziden ayrılacağı daha önce planlanmamıştı. Ayrılığı son anda öğrenen oyuncunun, başka projeye geçeceği veya sette kavga ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Instagram’da takipten çıkarma krizi

Gelişmelerin ardından oyuncu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkardı. Bu hareket, sosyal medya kullanıcıları arasında “kriz” olarak yorumlandı. Haberi basından öğrenen Gür, bu hamleye kayıtsız kalmadı.

Zeynep Gür’den açıklama: “Çocukça buluyorum”

Senarist Zeynep Gür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ben kendisini hâlâ takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Bu bir hikaye meselesiydi. Dizi mantığında hikaye esastır.”
Açıklamasında profesyonelliğe vurgu yapan Gür, oyuncunun performansını ise takdirle andı.

Senarist-yapımcı-oyuncu üçgeninde çatlak mı var?

Taşçıoğlu’nun ayrılığı ve takipten çıkarma hamlesi sonrası, senaryo ekibiyle yaşanan olası anlaşmazlıklar yeniden gündeme geldi. Sektör kulislerinde bu durumun dizi ekibi içerisinde fikir ayrılıklarına işaret ettiği konuşuluyor.
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