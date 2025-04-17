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Kaliforniya'dan Trump'a 'gümrük vergisi' hamlesi: Tarife politikası mahkemeye taşındı
Kaliforniya'dan Trump'a 'gümrük vergisi' hamlesi: Tarife politikası mahkemeye taşındı
Sputnik Türkiye
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre onayı olmadan başka ülkelere gümrük vergisi uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T09:59+0300
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dünya
abd
gavin newsom
donald trump
kaliforniya
gümrük vergisi
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerine karşı hukuki işlem başlatan ilk eyalet oldu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili Kuzey Kaliforniya Mahkemesi'nde bir dava açılacağı bildirildi. Vali Gavin Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta öncülüğünde açılan davada, Trump’ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğunu ve bu nedenle hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.Bu gümrük vergilerinin kongre onayı olmadan yürürlüğe geçemeyeceğini belirten Newsom, Kaliforniya'daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde 'yıkıcı bir etki' yarattığını belirtti.Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahipKaliforniya, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip olmasıyla biliniyor ve hem tarım ihracatında hem de teknoloji üretiminde dış ticarete fazlasıyla bağımlı. 2017 yılından beri dünyanın en büyük 5. ekonomisi olmaya devam ediyor. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'na (BEA) göre, Kaliforniya, 2023'te yaklaşık 3.9 trilyon dolarlık nominal GSYİH ve bir önceki yıla göre yüzde 6.1'lik büyüme oranıyla üst üste yedinci yılında dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-abdnin-haklarini-ihlal-etmeyi-surdurmesi-halinde-karsilik-verecek-1095441785.html
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abd, gavin newsom, donald trump, kaliforniya, gümrük vergisi
abd, gavin newsom, donald trump, kaliforniya, gümrük vergisi

Kaliforniya'dan Trump'a 'gümrük vergisi' hamlesi: Tarife politikası mahkemeye taşındı

09:59 17.04.2025 (güncellendi: 10:05 17.04.2025)
© AP Photo / Damian DovarganesKaliforniya Valisi Gavin Newsom
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre onayı olmadan başka ülkelere gümrük vergisi uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu savunarak hukuki işlem başlatacağını duyurdu.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerine karşı hukuki işlem başlatan ilk eyalet oldu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili Kuzey Kaliforniya Mahkemesi'nde bir dava açılacağı bildirildi.
Vali Gavin Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta öncülüğünde açılan davada, Trump’ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğunu ve bu nedenle hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.
Bu gümrük vergilerinin kongre onayı olmadan yürürlüğe geçemeyeceğini belirten Newsom, Kaliforniya'daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde 'yıkıcı bir etki' yarattığını belirtti.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip

Kaliforniya, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip olmasıyla biliniyor ve hem tarım ihracatında hem de teknoloji üretiminde dış ticarete fazlasıyla bağımlı. 2017 yılından beri dünyanın en büyük 5. ekonomisi olmaya devam ediyor.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu'na (BEA) göre, Kaliforniya, 2023'te yaklaşık 3.9 trilyon dolarlık nominal GSYİH ve bir önceki yıla göre yüzde 6.1'lik büyüme oranıyla üst üste yedinci yılında dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu.
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