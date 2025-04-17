https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kaliforniyadan-trumpa-gumruk-vergisi-hamlesi-tarife-politikasi-mahkemeye-tasindi-1095455157.html

Kaliforniya'dan Trump'a 'gümrük vergisi' hamlesi: Tarife politikası mahkemeye taşındı

Kaliforniya'dan Trump'a 'gümrük vergisi' hamlesi: Tarife politikası mahkemeye taşındı

Sputnik Türkiye

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre onayı olmadan başka ülkelere gümrük vergisi uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T09:59+0300

2025-04-17T09:59+0300

2025-04-17T10:05+0300

dünya

abd

gavin newsom

donald trump

kaliforniya

gümrük vergisi

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ABD'nin Kaliforniya eyaleti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerine karşı hukuki işlem başlatan ilk eyalet oldu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili Kuzey Kaliforniya Mahkemesi'nde bir dava açılacağı bildirildi. Vali Gavin Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta öncülüğünde açılan davada, Trump’ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğunu ve bu nedenle hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.Bu gümrük vergilerinin kongre onayı olmadan yürürlüğe geçemeyeceğini belirten Newsom, Kaliforniya'daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde 'yıkıcı bir etki' yarattığını belirtti.Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahipKaliforniya, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip olmasıyla biliniyor ve hem tarım ihracatında hem de teknoloji üretiminde dış ticarete fazlasıyla bağımlı. 2017 yılından beri dünyanın en büyük 5. ekonomisi olmaya devam ediyor. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'na (BEA) göre, Kaliforniya, 2023'te yaklaşık 3.9 trilyon dolarlık nominal GSYİH ve bir önceki yıla göre yüzde 6.1'lik büyüme oranıyla üst üste yedinci yılında dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu.

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abd, gavin newsom, donald trump, kaliforniya, gümrük vergisi