https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-abdnin-haklarini-ihlal-etmeyi-surdurmesi-halinde-karsilik-verecek-1095441785.html
Çin, ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde karşılık verecek
Çin, ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde karşılık verecek
Sputnik Türkiye
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin gümrük vergi tarifeleri ile oynadığı anlamsız oyuna aldırış etmeyeceğini, ancak ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T16:45+0300
2025-04-16T16:45+0300
2025-04-16T16:45+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'e yüzde 245 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinin, ABD'nin bu aracı silah olarak kullanma konusunda irrasyonel bir noktaya ulaştığını gösterdiği belirtildi.Açıklamada, “Çin daha önce ABD'nin tek taraflı gümrük vergileri uygulamasına ilişkin tutumunu defalarca açıklamıştı. ABD'nin gümrük vergi tarifeleriyle oynadığı anlamsız oyununa gelince, Çin buna aldırış etmeyecek” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘ABD'nin inatlaşması ve Çin'in hak ve çıkarlarına yönelik ihlallerini önemli ölçüde sürdürmesi halinde Çin'in kararlı karşı önlemler alacağı ve sonuna kadar mücadele edeceği’ vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-ticaret-savaslarinda-yeni-sayfa-acti-yeni-ticaret-elcisi-atandi-1095427049.html
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çin, çin ticaret bakanlığı, abd, gümrük vergisi, gümrük vergileri, tarife, abd, gümrük tarifesi
çin, çin ticaret bakanlığı, abd, gümrük vergisi, gümrük vergileri, tarife, abd, gümrük tarifesi
Çin, ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde karşılık verecek
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin gümrük vergi tarifeleri ile oynadığı anlamsız oyuna aldırış etmeyeceğini, ancak ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde karşılık vereceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'e yüzde 245 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinin, ABD'nin bu aracı silah olarak kullanma konusunda irrasyonel bir noktaya ulaştığını gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, “Çin daha önce ABD'nin tek taraflı gümrük vergileri uygulamasına ilişkin tutumunu defalarca açıklamıştı. ABD'nin gümrük vergi tarifeleriyle oynadığı anlamsız oyununa gelince, Çin buna aldırış etmeyecek” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘ABD'nin inatlaşması ve Çin'in hak ve çıkarlarına yönelik ihlallerini önemli ölçüde sürdürmesi halinde Çin'in kararlı karşı önlemler alacağı ve sonuna kadar mücadele edeceği’ vurgulandı.