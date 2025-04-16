https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-abdnin-haklarini-ihlal-etmeyi-surdurmesi-halinde-karsilik-verecek-1095441785.html

Çin, ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde karşılık verecek

Çin, ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde karşılık verecek

Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin gümrük vergi tarifeleri ile oynadığı anlamsız oyuna aldırış etmeyeceğini, ancak ABD'nin haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T16:45+0300

2025-04-16T16:45+0300

2025-04-16T16:45+0300

dünya

çin

çin ticaret bakanlığı

abd

gümrük vergisi

gümrük vergileri

tarife

abd

gümrük tarifesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084030139_0:29:778:467_1920x0_80_0_0_966e196727059998aa160aded691cd6a.png

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'e yüzde 245 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinin, ABD'nin bu aracı silah olarak kullanma konusunda irrasyonel bir noktaya ulaştığını gösterdiği belirtildi.Açıklamada, “Çin daha önce ABD'nin tek taraflı gümrük vergileri uygulamasına ilişkin tutumunu defalarca açıklamıştı. ABD'nin gümrük vergi tarifeleriyle oynadığı anlamsız oyununa gelince, Çin buna aldırış etmeyecek” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘ABD'nin inatlaşması ve Çin'in hak ve çıkarlarına yönelik ihlallerini önemli ölçüde sürdürmesi halinde Çin'in kararlı karşı önlemler alacağı ve sonuna kadar mücadele edeceği’ vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-ticaret-savaslarinda-yeni-sayfa-acti-yeni-ticaret-elcisi-atandi-1095427049.html

çin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin ticaret bakanlığı, abd, gümrük vergisi, gümrük vergileri, tarife, abd, gümrük tarifesi