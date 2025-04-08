CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma

Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum.