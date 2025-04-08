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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Meclis Üyesi Korkmaz hakkında belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili sözleri dolayısıyla soruşturma... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T23:35+0300
2025-04-08T23:39+0300
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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında, belediye çalışanlarıyla ilgili ifadeleri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, 7 Nisan Pazartesi 2025'te gerçekleştirilen Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattığını açıkladı.Burak Korkmaz'ın meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:
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cumhuriyet başsavcılığı, beykoz, chp
cumhuriyet başsavcılığı, beykoz, chp

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma

23:35 08.04.2025 (güncellendi: 23:39 08.04.2025)
© AA / İslam YakutBeykoz Belediyesi
Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA / İslam Yakut
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Meclis Üyesi Korkmaz hakkında belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili sözleri dolayısıyla soruşturma başlattı.
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında, belediye çalışanlarıyla ilgili ifadeleri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, 7 Nisan Pazartesi 2025'te gerçekleştirilen Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattığını açıkladı.
Burak Korkmaz'ın meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum.

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