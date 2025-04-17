https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/isyeri-sahibi-elindeki-4-bin-200-adet-tarihi-gecmis-salgam-oldugunu-zabitaya-haber-verdi-1095481307.html

İşyeri sahibi elindeki 4 bin 200 adet tarihi geçmiş şalgam olduğunu zabıtaya haber verdi

İşyeri sahibi elindeki 4 bin 200 adet tarihi geçmiş şalgam olduğunu zabıtaya haber verdi

Sputnik Türkiye

Çorum'da bir işyeri sahibi deposundaki son kullanma tarihi geçmiş şalgamlar için zabıtaya başvurdu. Ekipler 4 bin 200 şişe şalgamı imha etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T21:20+0300

2025-04-17T21:20+0300

2025-04-17T21:21+0300

türki̇ye

türkiye

çorum belediyesi

şalgam

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Çorum Belediyesi bir iş yeri sahibinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için kendilerine başvurduğunu açıkladı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından depodaki 4 bin 200 şişe şalgamı uygun bir bölgede imha etti.Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandığını belirtti. Göyhan, "Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

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