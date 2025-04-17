https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/isyeri-sahibi-elindeki-4-bin-200-adet-tarihi-gecmis-salgam-oldugunu-zabitaya-haber-verdi-1095481307.html
İşyeri sahibi elindeki 4 bin 200 adet tarihi geçmiş şalgam olduğunu zabıtaya haber verdi
İşyeri sahibi elindeki 4 bin 200 adet tarihi geçmiş şalgam olduğunu zabıtaya haber verdi
Sputnik Türkiye
Çorum'da bir işyeri sahibi deposundaki son kullanma tarihi geçmiş şalgamlar için zabıtaya başvurdu. Ekipler 4 bin 200 şişe şalgamı imha etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T21:20+0300
2025-04-17T21:20+0300
2025-04-17T21:21+0300
türki̇ye
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çorum belediyesi
şalgam
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Çorum Belediyesi bir iş yeri sahibinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için kendilerine başvurduğunu açıkladı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından depodaki 4 bin 200 şişe şalgamı uygun bir bölgede imha etti.Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandığını belirtti. Göyhan, "Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/iettye-bagli-ozel-halk-otobusu-sahipleri-eylem-yapti-istanbul-kart-kullanmayin-pos-cihazi-koyacagiz-1095480225.html
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türkiye, çorum belediyesi, şalgam
türkiye, çorum belediyesi, şalgam
İşyeri sahibi elindeki 4 bin 200 adet tarihi geçmiş şalgam olduğunu zabıtaya haber verdi
21:20 17.04.2025 (güncellendi: 21:21 17.04.2025)
Çorum'da bir işyeri sahibi deposundaki son kullanma tarihi geçmiş şalgamlar için zabıtaya başvurdu. Ekipler 4 bin 200 şişe şalgamı imha etti.
Çorum Belediyesi bir iş yeri sahibinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için kendilerine başvurduğunu açıkladı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından depodaki 4 bin 200 şişe şalgamı uygun bir bölgede imha etti.
Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandığını belirtti. Göyhan, "Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.