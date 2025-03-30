https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-diyarbakir-arasi-turistik-tren-seferleri-basliyor-1095000303.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Diyarbakır arası turistik tren seferleri başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Diyarbakır arası turistik tren seferleri başlıyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan 2025'te ilk seferine... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T18:35+0300
2025-03-30T18:35+0300
2025-03-30T18:36+0300
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ankara
diyarbakır
tren
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tren garı
tren yolu
tren seferi
tren istasyonu
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Turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara ve Diyarbakır arasında 11 Nisan'da sefere çıkacak.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Turistik Diyarbakır Ekspresi, 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Trenin hareket saatleri Ankara'dan her Cuma günü 13.55, Diyarbakır'dan her Pazar günü 12.30'da olacak" ifadelerini kullandı. Son yıllarda popüler hale gelen Doğu Ekspresi'nin bir benzeri olan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin özellikle tren tutkunları ve fotoğraf severler için yeni bir rota olacağı belirtildi. Biletlerin sınırlı sayıda olacağı belirtilirken, turizmciler ve seyahat severler bu özel seferler için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ramazan-bayrami-icin-ek-tren-seferleri-yapilacak-1094787325.html
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ankara, diyarbakır, tren, hızlı tren, tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, turistik merkez, turistik ekspres
ankara, diyarbakır, tren, hızlı tren, tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, turistik merkez, turistik ekspres
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Diyarbakır arası turistik tren seferleri başlıyor
18:35 30.03.2025 (güncellendi: 18:36 30.03.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan 2025'te ilk seferine başlayacağını duyurdu. Ankara ve Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek olan bu özel tren seferinin, doğu-batı ekseninde nostaljik bir yolculuk sunacağı belirtildi.
Turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara ve Diyarbakır arasında 11 Nisan'da sefere çıkacak.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Turistik Diyarbakır Ekspresi, 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Trenin hareket saatleri Ankara'dan her Cuma günü 13.55, Diyarbakır'dan her Pazar günü 12.30'da olacak" ifadelerini kullandı.
Son yıllarda popüler hale gelen Doğu Ekspresi'nin bir benzeri olan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin özellikle tren tutkunları ve fotoğraf severler için yeni bir rota olacağı belirtildi. Biletlerin sınırlı sayıda olacağı belirtilirken, turizmciler ve seyahat severler bu özel seferler için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı.