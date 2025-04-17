https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/israil-ordusunda-isyan-buyuyor-gazzede-ne-kaldi-ki-hala-bombaliyorsunuz--1095448304.html
İsrail ordusunda isyan büyüyor: 'Gazze’de ne kaldı ki hala bombalıyorsunuz?'
İsrail ordusunda isyan büyüyor: 'Gazze’de ne kaldı ki hala bombalıyorsunuz?'
Sputnik Türkiye
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı ordu içinden gelen tepkiler her geçen gün artıyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, savaşın... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T00:14+0300
2025-04-17T00:14+0300
2025-04-17T00:14+0300
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İsrail'de savaşın uzamasıyla birlikte askerlerin saldırıların siyasi olduğunu belirterek göreve gitmeyi reddettiği açıklandı.İsrail'de Gazze saldırılarının 18. ayına girilirken, ordu içinde görülmemiş bir tepki dalgası yükseldiği belirtildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde on binlerce yedek askerin hükümetin çağrılarına rağmen göreve gitmeyi reddettiği açıklandı. Askerlerin savaşın artık rehinelerin kurtarılması için değil, siyasi çıkarlar uğruna sürdürüldüğünü savunduğu ifade edildi. 40 yaşındaki yedek asker Yuval Ben-Ari, Radio Haifa’ya yaptığı açıklamada, artık savaşa katılmayacağını belirterek, “Gazze yerle bir oldu ama hala net bir hedef olmadan operasyonlar planlanıyor. Ne kaldı da bombalıyorsunuz? Ben bu hükümetin altında bir daha üniforma giymem” dedi.İsrail'de ekonomik kayıplar ve savaşın belirsizliği, askerleri görevden uzaklaştıran diğer etkenler arasında yer alırken, halk arasında yapılan anketlerde de Gazze'ye yönelik saldırıların bitirilmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/israil-basbakani-netanyahunun-oglu-macrona-hakaret-etti-canin-cehenneme-1095386901.html
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gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu, i̇srail polisi, asker
gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu, i̇srail polisi, asker
İsrail ordusunda isyan büyüyor: 'Gazze’de ne kaldı ki hala bombalıyorsunuz?'
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı ordu içinden gelen tepkiler her geçen gün artıyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, savaşın başında görev alan yedek askerlerin artık çağrılara yanıt vermediği, Gazze'de düzenlenen saldırıların artık sonlanmasını istediği belirtildi.
İsrail'de savaşın uzamasıyla birlikte askerlerin saldırıların siyasi olduğunu belirterek göreve gitmeyi reddettiği açıklandı.
İsrail'de Gazze saldırılarının 18. ayına girilirken, ordu içinde görülmemiş bir tepki dalgası yükseldiği belirtildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde on binlerce yedek askerin hükümetin çağrılarına rağmen göreve gitmeyi reddettiği açıklandı. Askerlerin savaşın artık rehinelerin kurtarılması için değil, siyasi çıkarlar uğruna sürdürüldüğünü savunduğu ifade edildi.
40 yaşındaki yedek asker Yuval Ben-Ari, Radio Haifa’ya yaptığı açıklamada, artık savaşa katılmayacağını belirterek, “Gazze yerle bir oldu ama hala net bir hedef olmadan operasyonlar planlanıyor. Ne kaldı da bombalıyorsunuz? Ben bu hükümetin altında bir daha üniforma giymem” dedi.
İsrail'de ekonomik kayıplar ve savaşın belirsizliği, askerleri görevden uzaklaştıran diğer etkenler arasında yer alırken, halk arasında yapılan anketlerde de Gazze'ye yönelik saldırıların bitirilmesi istendi.